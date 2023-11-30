Есть ли будущее у ОБСЕ и нужна ли вообще эта организация?

Хоронить ОБСЕ рано

Трения внутри ОБСЕ возникали всегда, но после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, о консенсусе не может быть и речи. Из-за возражений России у ОБСЕ до сих пор нет утвержденного бюджета, ключевые посты в организации вот-вот окажутся вакантными.

До самого последнего момента было неясно, кто будет председательствовать в ОБСЕ после того, как Москва заблокировала избрание Эстонии председателем ОБСЕ на 2024 год. Выручила Мальта, кандидатура которой была утверждена. При этом, указывает Корнелиус Фризендорф (Cornelius Friesendorf) из Гамбургского университета, "едва ли в какой-нибудь другой организации председательство так важно для ее повседневной работы".

И все-таки ОБСЕ еще жива. Ее подразделения продолжают ту работу, для осуществления которой не требуется решения сверху. Не далее как в начале ноября, например, наблюдатели ОБСЕ отчитались о ходе коммунальных выборов в Молдове, признав их организацию эффективной и отметив наличие вмешательства извне - имелось в виду российское.

Удавалось также созывать комиссии экспертов, которые занимались фиксацией нарушений прав человека в ходе российского вторжения в Украину. В таких случаях, по правилам ОБСЕ, не требуется принцип единогласия, а действует метод, названный, как это ни парадоксально сейчас звучит, "Московским механизмом".

По словам посла Карпентера, после февраля 2022 года ОБСЕ сделала много полезного - отправила 12 полевых миссий в Центральную Азию, на Западные Балканы и в Молдову, начали обсуждать изменения климата как угрозу безопасности в мире. За счет пожертвований стран-партнеров, в частности Японии, реализуется программа помощи Украине: 75 сотрудников ОБСЕ занимаются там проблемой торговли людьми, экологическими последствиями войны и борьбой с коррупцией.

Формат для мирных переговоров Москвы и Киева?

Может пригодиться эта организация и в будущем. В Германии считают правильным во что бы то ни стало сохранить ОБСЕ - причем как форум именно с участием России, в рамках которого когда-нибудь могли бы начаться мирные переговоры.