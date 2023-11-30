Сельскохозяйственные организации требуют отставки министра финансов

Отставки главы Минфина вместе с этой организацией требуют Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP), Латвийская ассоциация сельскохозяйственных кооперативов, Латвийская ассоциация плодоводов, общество Latvijas dārznieks и Латвийская ассоциация торговцев фруктами и овощами.

Представители организаций считают, что министр финансов избегал дискуссии с представителями отрасли, чтобы попытаться найти взаимоприемлемое решение о сохранении ставки налога на добавленную стоимость (PVN) в размере 5% для латвийских овощей, фруктов и ягод.

"Министр потерял доверие всей отрасли "благодаря" своему высокомерному стилю общения. Мы можем попытаться понять некомпетентность, незнание конкретного сектора, но не хотим понимать и принимать очевидное нежелание выслушать отрасль и ее сознательное разрушение", - заявил председатель "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш.

Председатель правления LOSP Гунтис Гутманис отметил, что при повышении сниженной ставки PVN с 5% до 12% теневая экономика неизбежно увеличится.

"Это явно противоречит одному из заявленных государством приоритетов - борьбе с теневой экономикой", - сказал Гутманис, отметив, что еще более абсурдно то, что этому способствует Минфин.

Председатель правления Латвийской ассоциации плодоводов Мара Рудзате отмечает, что повышение ставки PVN для латвийской овощной, фруктовой и ягодной отрасли означает "смертный приговор", так как Латвию наводнят низкокачественные импортные фрукты и ягоды.

Как сообщалось, правительственная коалиция ранее договорилась применять к свежим фруктам и овощам пониженную ставку PVN в размере 12% вместо прежней 5%.

Как ранее сообщило Министерство земледелия, в период с 2017 по 2022 год, когда действовала сниженная ставка PVN, плодоовощная отрасль Латвии значительно выросла - площади фруктовых и овощных культур увеличились на 5%, стоимость произведенной продукции - на 46%, а стоимость экспорта - на 77%.

Сниженная ставка PVN в размере 5% на плодоовощную продукцию действует с 1 января 2018 года по 31 декабря этого года.