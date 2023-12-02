TVNET ИЗ ИЗРАИЛЯ ⟩ Представитель больницы Шиба: У большинства раненых огнестрельные ранения, полученные с очень близкого расстояния

Больница Шиба - крупнейшая в Израиле и одна из лучших в мире. После нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября в Шибе произошел большой приток раненых. В беседе с TVNET заместитель генерального директора больницы Арнон Афек сообщил, что у большинства раненых огнестрельные ранения, полученные с очень близкого расстояния, а вторым по распространенности видом травм являются ожоги.

Израиль не был готов к атаке 7 октября. Более четырех тысяч израильтян получили ранения. Большинство пациентов после нападения попали в больницы на юге Израиля, но когда ситуация стала немного более организованной, раненых напрямую из зон боевых действий начали отправлять в Шиву. Мы продолжаем принимать пациентов до сих пор. У нас в Шибе есть уникальная реабилитационная больница, одна из лучших не только в Израиле, но и в мире.

Многие пациенты проходят у нас реабилитацию. Например, у нас есть женатая гражданская пара из приграничного кибуца, которым около 20 лет. Оба во время нападения потеряли правую ногу. Карьера мужа, профессионального футболиста, рухнула в один миг. Очень тяжело слышать такие истории. У многих посттравматическое стрессовое расстройство. Служба посттравматической помощи у нас также лучшая во всем Израиле.