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TVNET ИЗ ИЗРАИЛЯ ⟩ Представитель больницы Шиба: У большинства раненых огнестрельные ранения, полученные с очень близкого расстояния
Транспортировка раненых в больницу Шиба Фото: Sheba Photo Unit
Jānis Vingris
, TVNET žurnālists, režisors
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Больница Шиба - крупнейшая в Израиле и одна из лучших в мире. После нападения палестинской исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября в Шибе произошел большой приток раненых. В беседе с TVNET заместитель генерального директора больницы Арнон Афек сообщил, что у большинства раненых огнестрельные ранения, полученные с очень близкого расстояния, а вторым по распространенности видом травм являются ожоги.

Израиль не был готов к атаке 7 октября. Более четырех тысяч израильтян получили ранения. Большинство пациентов после нападения попали в больницы на юге Израиля, но когда ситуация стала немного более организованной, раненых напрямую из зон боевых действий начали отправлять в Шиву. Мы продолжаем принимать пациентов до сих пор. У нас в Шибе есть уникальная реабилитационная больница, одна из лучших не только в Израиле, но и в мире.

Многие пациенты проходят у нас реабилитацию. Например, у нас есть женатая гражданская пара из приграничного кибуца, которым около 20 лет. Оба во время нападения потеряли правую ногу. Карьера мужа, профессионального футболиста, рухнула в один миг. Очень тяжело слышать такие истории. У многих посттравматическое стрессовое расстройство. Служба посттравматической помощи у нас также лучшая во всем Израиле.

У большинства раненых огнестрельные ранения с очень близкого расстояния. Это те, кто чудом выжил. Террористы, однако, контрольными выстрелами проверили, чтобы все были мертвы, выстрелив в них еще один раз. Второй по распространенности вид травм - ожоги. Национальный ожоговый центр уже на месте.

Например, у нас есть семья, в которой есть двухлетняя дочь. Террористы ХАМАС сожгли их дом, пока они были в нем. Родители, чтобы спасти ребенка, крепко спрятали его между собой. Отец и мать получили ожоги более 50%, ребенок - 20-30%.

Сейчас девочка чувствует себя значительно лучше, состояние отца тоже улучшается. У матери бывают взлеты и падения. Эти люди с 50% ожогами тела никогда не забудут пережитое. Их душевная травма будет не меньше физической. Весь народ Израиля сейчас страдает от посттравматического стресса, но эти люди больше, чем кто-либо другой.

У нас в больнице нет недостатка врачей. Никто сейчас не находится в отпуске или на каких-либо зарубежных медицинских конференциях.

Знаете, с 2005 года в секторе Газа нет израильтян. Мы ушли из сектора Газа, оставили все наши поселения, все израильские деревни в секторе Газа были эвакуированы. Эти люди переехали жить в кибуцы вокруг Газы. Эти кибуцы сожжены, люди массово убиты. Нам понадобится время, чтобы восстановиться. В первую очередь потребуются гарантии безопасности, потому что никто не захочет возвращаться домой, пока не появится чувство безопасности. Что у террористов не будет другого шанса прийти и снова убить.

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