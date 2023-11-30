Неутешительный прогноз синоптиков на пятницу

Снег ожидается и ночью, и днем, при этом ночью местами сильный. Небо будет преимущественно пасмурным, будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, днем в Курземе - слабый северный ветер.

Температура воздуха ночью составит от -1 градуса местами в Курземе до -8…-9 градусов в Латгале и на севере Видземе. Днем столбики термометров покажут +1...-4 градуса.

В Риге ночью пройдет снег, температура воздуха составит -4 градуса, а днем повысится до -1 градуса.

Галерея: Зима в Риге