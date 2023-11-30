В Даугавпилсе полиция конфисковала ретрансляторы незаконных телепрограмм

На этой неделе сотрудники Государственной полиции провели несколько обысков в одной из квартир в Даугавпилсе, и изъяли несколько устройств, которые использовались для ретрансляции незаконных телепрограмм, сообщает Государственная полиция.

27 ноября этого года сотрудники полиции в Даугавпилсе в ходе нескольких обысков обнаружили нарушения авторских и смежных прав при трансляции телевизионных программ. Задержан мужчина 1955 года рождения.

Уголовный процесс квалифицируется по статье о нарушении авторских прав или смежных прав.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет, временным лишением свободы, надзором за условно осужденным, общественными работами или штрафом.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.