Вирус отбил желание заниматься сексом. Это нормально?

Я хотела узнать про такую деликатную тему: кто-нибудь больше не хочет секса после того, как перенес вирус - или я одна такая? То есть теоретически все же хочется, а практически нет никакого влечения.
Возможно, виновата еще и усталость, упадок сил и стресс - но не буду ведь я из-за этого принимать какую-нибудь "виагру" или гормоны! Витамины и минералы подойдут, но я не была уверена, какие именно элементы помогут. Попасть к врачу сложно, поэтому сначала я решила сама изучить вопрос: какие микроэлементы наиболее важны для повышения сексуальности? Мои выводы - нет, настоящие открытия! - привели чуть ли не к революции в моем собственном мышлении, поэтому хочу поделиться. Другим тоже будет полезно!
Вначале я нашла в Интернете много новых исследований, в которых, помимо прочих побочных эффектов, действительно документировано вредное влияние этого вируса на сексуальность - начиная с нежелания заниматься сексом и заканчивая тем, что у мужчин после инфицирования вирусом в шесть раз выше вероятность развития кратковременной или долгосрочной эректильной дисфункции (неспособности достичь и поддерживать эрекцию, достаточную для успешного полового акта). "Добро пожаловать" в клуб, мужчины! Хоть это и не вернуло меня к сексуальной активности, но очень успокоило.
Затем я начала копаться в научных статьях, посвященных "витаминам секса". Одним из наиболее часто упоминаемых элементов оказался цинк. Потом поняла - когда выпивала какой-то комплекс для зрения (пью их часто, так как у меня плохое зрение и большая нагрузка на глаза), который почти обязательно содержал цинк, я действительно ощущала некие "бонусы". Да, то, что вы подумали, но еще, например, кожа стала намного более гладкой и здоровой. И не зря устрицы издревле считались афродизиаком и использовались для повышения либидо! Устрицы начинены цинком!
Дальнейшие исследования, на фоне призывов врачей поддерживать нормальный уровень витамина D, особенно зимой, я также нашла информацию о том, что без витамина D то, что меня интересует, не будет продвигаться вперед. Возможно, вы еще этого не знаете, но дефицит витамина D может разрушить половое влечение женщины, поскольку он может вызвать низкий уровень эстрогена, не говоря уже о заболеваниях костей и сердечно-сосудистых проблемах. Кроме того, низкий уровень витамина D может привести к капризности или депрессивному настроению - двум особенностям, редко связанным со страстными романтическими отношениями. А для мужчин низкий уровень витамина D означает низкий уровень тестостерона, что равняется низкому либидо.
Еще одной звездой оказался витамин С, который не только улучшает настроение, но и способен увеличивать частоту секса, а у мужчин стимулировать эрекцию, улучшать качество спермы.
На самом деле здесь играет роль и недостаток других витаминов: дефицит витамина А, например, чаще всего встречается у мужчин-импотентов; витамин Е обычно называют витамином секса, поскольку он стимулирует влечение, хорошее настроение, а витамины группы В помогают достичь оргазма.
В ряде недавних исследований выделяется еще один элемент, который, похоже, пережил своего рода ренессанс во время пандемии. Хотя он был открыт уже давно, недавние данные свидетельствуют о том, что его благотворное воздействие не полностью установлено. Это кверцетин - флавоноид, в изобилии содержащийся, например, в луке. Теперь я понимаю, почему он так нравится мужчинам. Все больше доказательств показывает, что кверцетин может улучшать сперматогенез (развитие мужских половых клеток), а многие эксперименты на животных подтверждают его эректильный потенциал. Вот так!
Я серьезно увлеклась этими поисками - могла найти еще и еще. Конечно, пришлось бы проводить анализ, чтобы выяснить, каких элементов не хватает. Однако я решила, что буду принимать проверенную, безопасную пищевую добавку с этими элементами в составе и наблюдать за реакцией своего организма. И тут меня осенило - эти вещества входят во многие комплексы, предназначенные для повышения иммунитета и повышения энергии! Например, Imunosil Virufix, который рекламируется как средство защиты от вирусов. Вот насколько все связано: кожа и зрение, кишечник и мозг, иммунитет и сексуальность! И одним выстрелом (читай: пищевой добавкой) можно убить не только двух, но даже нескольких зайцев! Буду укреплять свой организм не только против болезней, но и для хорошего секса. Чтобы этому Купидону пришлось работать сверхурочно!
Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион.
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