Вирус отбил желание заниматься сексом. Это нормально?

Я серьезно увлеклась этими поисками - могла найти еще и еще. Конечно, пришлось бы проводить анализ, чтобы выяснить, каких элементов не хватает. Однако я решила, что буду принимать проверенную, безопасную пищевую добавку с этими элементами в составе и наблюдать за реакцией своего организма. И тут меня осенило - эти вещества входят во многие комплексы, предназначенные для повышения иммунитета и повышения энергии! Например, Imunosil Virufix, который рекламируется как средство защиты от вирусов. Вот насколько все связано: кожа и зрение, кишечник и мозг, иммунитет и сексуальность! И одним выстрелом (читай: пищевой добавкой) можно убить не только двух, но даже нескольких зайцев! Буду укреплять свой организм не только против болезней, но и для хорошего секса. Чтобы этому Купидону пришлось работать сверхурочно!