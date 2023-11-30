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Видео ⟩ Зеленский побывал на передовой под Купянском

rus.tvnet.lv
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: Postimees

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл к войскам, ведущим боевые действия на купянском направлении, сказано в сообщении на его официальном Telegram-канале.

"Передовой командный пункт защитников Купянска. Честь - посетить и наградить воинов. Бойцы на купянском направлении защищают мирную жизнь украинцев - людей Харьковщины", - написал президент Украины.

В сообщению прилагается видео.

Накануне Зеленский посетил подвергающийся постоянным обстрелам Херсон, а также две другие области на юге страны - Одесскую и Николаевскую.

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