Видео ⟩ Зеленский побывал на передовой под Купянском

"Передовой командный пункт защитников Купянска. Честь - посетить и наградить воинов. Бойцы на купянском направлении защищают мирную жизнь украинцев - людей Харьковщины", - написал президент Украины.

Накануне Зеленский посетил подвергающийся постоянным обстрелам Херсон, а также две другие области на юге страны - Одесскую и Николаевскую.