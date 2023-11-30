В тоннеле БАМ в России произошел пожар. Украинские СМИ говорят о диверсии СБУ

РЖД не сообщает о причинах пожара. Украинские СМИ говорят об успешной спецоперации СБУ.

"Фактически это единственное серьезное железнодорожное сообщение между Россией и Китаем. И сейчас этот маршрут, который Россия использует в том числе для военных поставок, парализован", - сказал один из источников. Он заявил, что взрыв является очередной успешной спецоперацией СБУ, но официальных комментариев служба не дала.

"Четыре бомбы взорвались во время движения товарного поезда. Сейчас на месте работает ФСБ России, железнодорожники безуспешно пытаются уменьшить последствия спецоперации СБУ", - сообщают источники.

СБУ продовжує тримати русню в постійній напрузі: сьогодні вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в бурятії.

Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між рф та Китаєм. І наразі цей ⬇️ pic.twitter.com/LNll1YaGHa — Lara-Lara (@LaraLar93023545) November 30, 2023

Россия подтвердила инцидент в тоннеле, при этом российские власти возлагают ответственность за возгорание товарного поезда на "короткое замыкание в кабельной сети".

Telegram-канал Baza сообщает, что когда товарный поезд с 50 вагонами въехал в тоннель, машинист услышал шум. В одном из вагонов якобы возник пожар, в результате которого были повреждены еще три вагона. Позже выяснилось, что на одном из участков железной дороги сгорело 200 метров кабельных линий. Из одного вагона начало вытекать топливо.

BREAKING ‼️ 👍 The Ukrainian Security Service blew up the strategic Russia-China railway, – RBC-Ukraine.



“In fact, this is the only serious route of railway communication between the Russian Federation and China. And now this route, which Russia uses, including for military… pic.twitter.com/pIEb7V5dl9 — PStyleOne1 (@PStyle0ne1) November 30, 2023