Чт, 30.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Искать

В тоннеле БАМ в России произошел пожар. Украинские СМИ говорят о диверсии СБУ

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: @LaraLar93023545

В ночь на четверг, 30 ноября, в России, в Северомуйском тоннеле, входящем в Байкало-Амурскую магистраль, загорелся вагон грузового поезда - цистерна с дизельным топливом. 

РЖД не сообщает о причинах пожара. Украинские СМИ говорят об успешной спецоперации СБУ.

"Фактически это единственное серьезное железнодорожное сообщение между Россией и Китаем. И сейчас этот маршрут, который Россия использует в том числе для военных поставок, парализован", - сказал один из источников. Он заявил, что взрыв является очередной успешной спецоперацией СБУ, но официальных комментариев служба не дала.

"Четыре бомбы взорвались во время движения товарного поезда. Сейчас на месте работает ФСБ России, железнодорожники безуспешно пытаются уменьшить последствия спецоперации СБУ", - сообщают источники.

Россия подтвердила инцидент в тоннеле, при этом российские власти возлагают ответственность за возгорание товарного поезда на "короткое замыкание в кабельной сети".

Telegram-канал Baza сообщает, что когда товарный поезд с 50 вагонами въехал в тоннель, машинист услышал шум. В одном из вагонов якобы возник пожар, в результате которого были повреждены еще три вагона. Позже выяснилось, что на одном из участков железной дороги сгорело 200 метров кабельных линий. Из одного вагона начало вытекать топливо.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх