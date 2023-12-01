Генри Киссинджер: от Брежнева до Путина

«Никсон с его госпожою» вошли в песню Высоцкого, и вообще сильно запомнились советским гражданам, но реальным организатором визита и ключевым переговорщиком с американской стороны был Киссинджер, как и на всех остальных саммитах до 1975 года.

Когда Никсона повезли в Ленинград и Киев, Киссинджер остался в Москве для переговоров с Громыко. Впоследствии он неоднократно приезжал в СССР, очень хотел посмотреть Ленинград, и всякий раз что-то не складывалось. В конце концов, он однажды сказал Громыко, что уже не уверен, существует ли этот город на самом деле.

«А где же совершилась наша революция?» — поддержал шутку советский министр.

«В Санкт-Петербурге», — ответил Киссинджер. Он гордился своей исторической эрудицией, но в данном случае упустил из виду, что в 1917 году город назывался Петроградом.

У Киссинджера сложились личные отношения с советскими лидерами — разумеется, не дружеские, но выходившие за рамки протокола.

Однажды после удачной охоты на кабана (американец стрелять не стал) Леонид Брежнев отослал челядь и принялся сам раскладывать припасы и разливать водку, а Киссинджеру велел «не сидеть без дела» и резать колбасу, пояснив, что так вкуснее.

Интерес к России Генри Киссинджер сохранил навсегда.