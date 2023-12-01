Генри Киссинджер: от Брежнева до Путина

Генри Киссинджера ставят в один ряд с Талейраном и Меттернихом. Только легендарные дипломаты позапрошлого века не сходили с авансцены лет по тридцать, а Киссинджер всего за восемь успел стать отцом восстановления американо-китайских отношений, мира во Вьетнаме и «разрядки» с Москвой. Любого из этих свершений достаточно, чтобы войти в историю.
Говорили, что Киссинджер по способностям и заслугам мог бы претендовать на президентство, если бы только не родился за пределами США.
Будущий архитектор мирового порядка появился на свет 27 мая 1923 года в Фюрте, Бавария, в семье школьного учителя и получил имя Хайнц, которое потом сменил на «Генри».
Новое отечество
Когда ему было 15, семья бежала от нацистов в Нью-Йорк. Юный Киссинджер учился в школе на Манхэттене, одновременно подрабатывая на фабрике бритвенных кисточек.
В 1943 году он был призван в армию и благодаря знанию немецкого языка зачислен в разведку 84-й пехотной дивизии. В 1945-1946 годах занимался денацификацией и розыском бывших эсэсовцев в Германии, в Ганновере и земле Гессен.
В 1950 году Киссинджер с отличием окончил Гарвард (его дипломная работа под названием «Значение истории» объемом в 388 страниц является самой длинной за четыре века существования университета) и почти 20 лет делал успешную карьеру профессора и эксперта.
В январе 1969 года, сразу после своей инаугурации, Ричард Никсон предложил известному аналитику должность своего помощника по национальной безопасности.
Президент безгранично доверял Киссинджеру, выказывая при этом, по мнению вашингтонских наблюдателей, выходившее за рамки приличий пренебрежение к госсекретарю Уильяму Роджерсу.
В 1973 году Киссинджер в единственный раз в истории США сосредоточил в одних руках оба ключевых внешнеполитических поста, сохранив это исключительное положение и при преемнике Никсона Джеральде Форде.
По своим взглядам он являлся последователем классической Realpolitik, уделяя сравнительно мало внимания идеологии и правам человека.
Глобальный сдвиг
Сближение между США и маоистским Китаем, заходившим в отрицании западных ценностей намного дальше Советского Союза, казалось в начале 1970-х годов абсолютной фантастикой. Однако Киссинджер верил, что геополитические соображения возьмут верх — и не ошибся.
Закулисный зондаж велся через дипломатов и политиков третьих стран, включая румынского лидера Николае Чаушеску.
В апреле 1971 года неожиданно для всех Китай впервые пригласил к себе западных спортсменов — американскую команду по настольному теннису. Выражение «пинг-понговая дипломатия» вошло в учебники.
9-11 июля сам Киссинджер тайно посетил Пекин — редчайший случай в современной международной практике.
Увлекательный дипломатический спектакль завершился официальным визитом Никсона в феврале 1972 года, установлением дипломатических отношений и признанием Вашингтоном Тайваня де-юре частью КНР.
Генри Киссинджер ушел с последнего официального политического поста в США в 1977 году, но после этого неоднократно бывал в Китае, и каждый раз его принимали на самом высоком уровне, хотя он уже не представлял официальный Вашингтон.
Киссинджер всегда считал, что отношения между Вашингтоном и Пекином имеют ключевое значение для стабильности в мире и прогресса в обеих странах.
Однако сейчас отношения между ними находятся в наихудшем состоянии за много десятилетий.
Киссинджер неоднократно критиковал за это администрации Дональда Трампа и Джо Байдена. Он говорил, что власти США пытаются вести диалог с Пекином, который всегда начинается с обвинений в адрес Китая в разных беззакониях и повышенной воинственности.
Свой последний визит в Китай Генри Киссинджер совершил в июле этого года, через два месяца после того, как отметил свое 100-летие.
Председатель КНР Си Цзиньпин тепло принял его и назвал другом Китая.
В 1973 году Генри Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за разработку подписанного 13 июня Парижского соглашения по Вьетнаму, предусматривавшего прекращение огня, вывод американских войск и мирное объединение двух частей страны на основе свободных демократических выборов. Трудные переговоры велись четыре года.
Правда, в апреле 1975 года «мир» закончился вооруженным захватом Юга Севером и установлением коммунистической диктатуры. Критики утверждали, что с учетом конечного результата Нобелевский комитет несколько поторопился.
Архитектор «разрядки»
Советский визави Киссинджера Андрей Громыко называл его «чертом», но уважал и говорил, что на его слово можно положиться.
В мае 1972 года совершилось самое знаковое событие «разрядки» — официальный визит в СССР Ричарда Никсона. Это был первый в истории приезд президента Соединенных Штатов в Россию, не считая участия Франклина Рузвельта в Ялтинской конференции.
«Никсон с его госпожою» вошли в песню Высоцкого, и вообще сильно запомнились советским гражданам, но реальным организатором визита и ключевым переговорщиком с американской стороны был Киссинджер, как и на всех остальных саммитах до 1975 года.
Когда Никсона повезли в Ленинград и Киев, Киссинджер остался в Москве для переговоров с Громыко. Впоследствии он неоднократно приезжал в СССР, очень хотел посмотреть Ленинград, и всякий раз что-то не складывалось. В конце концов, он однажды сказал Громыко, что уже не уверен, существует ли этот город на самом деле.
«А где же совершилась наша революция?» — поддержал шутку советский министр.
«В Санкт-Петербурге», — ответил Киссинджер. Он гордился своей исторической эрудицией, но в данном случае упустил из виду, что в 1917 году город назывался Петроградом.
У Киссинджера сложились личные отношения с советскими лидерами — разумеется, не дружеские, но выходившие за рамки протокола.
Однажды после удачной охоты на кабана (американец стрелять не стал) Леонид Брежнев отослал челядь и принялся сам раскладывать припасы и разливать водку, а Киссинджеру велел «не сидеть без дела» и резать колбасу, пояснив, что так вкуснее.
Интерес к России Генри Киссинджер сохранил навсегда.
Он неоднократно встречался с Владимиром Путиным, последний раз — 3 февраля 2016 года в Москве. В публичных высказываниях ветеран мировой политики критиковал российскую аннексию Крыма, но призывал не спешить с принятием Украины в НАТО. Путин выразил соболезнования супруге Киссинджера.
Среди многочисленных званий и отличий Киссинджера были степени академика Российской академии наук и почетного доктора Дипломатической академии МИД России.
Эволюция взглядов на конфликт России и Украины
О конфликте России и Украины Киссинджер успел высказаться неоднократно. Его высказывания порой вызывали неоднозначную реакцию.
До начала полномасштабной войны он говорил, что принятие Украины в НАТО не было бы мудрым политическим решением, которое может привести к эскалации.
Через несколько месяцев после начала вторжения он предложил Украине отказаться от своих территорий, на которые претендует Россия, чтобы война поскорее закончилась. Это заявление вызвала бурю негодования в Киеве и среди союзников Украины.
Но позднее его взгляды изменились.
«До войны я был против членства Украины в НАТО из опасений, что начнется ровно то, что мы сегодня наблюдаем. Но в данных условиях идея нейтральной Украины уже не имеет смысла», - сказал Киссинджер в январе этого года, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме.
10 ноября этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг получил Премию Американской академии в Берлине имени Генри Киссинджера, вручаемую ежегодно за вклад в трансатлантические отношения.
В прошлом году ее удостоился президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Премия имени Генри Киссинджера присуждается ежегодно с 2007 года. Среди ее лауреатов прошлых лет экс-президент США Джордж Буш-старший, Гельмут Коль, Ангела Меркель и другие политики.