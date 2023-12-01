YouTube заблокировал расследование о "яхте Путина"

Хостинг YouTube заблокировал видео расследования команды российского оппозиционераАлексея Навального про связь арестованной в Италии суперяхты "Шехерезада" с президентом России Владимиром Путиным. "Расследования более недоступны. Путин и те люди, которые помогли ему купить и использовать эту яхту, должны быть очень счастливы и благодарны @YouTube", - написала в своем микроблоге в социальной сети Х (бывший Twitter) журналист-расследователь, соратница Навального Мария Певчих в четверг, 30 ноября.

В уведомлении от хостинга, которое получила команда Навального, говорится о нарушении правил YouTube "в отношении домогательств". Из видео и звуковой дорожки ролика потребовали удалить "всю конфиденциальную информацию", а также "размыть изображения людей, взятые без их разрешения".

Текстовая версия расследования, выпущенного в марте 2022 года, по-прежнему доступна.

Яхта, владельца которой никто не знает

140-метровая, шестипалубная яхта, стоимость которой профильное издание SuperYachtFan оценивает в 700 млн долларов, занимает 13-е место в списке самых дорогих яхт мира. И, как указывается в расследовании, очевидно, является самым дорогим подобным судном в мире, владелец, которого неизвестен.

⚡️⚡️⚡️ YouTube has blocked our investigation about Putin’s yacht. Apparently our video ‘violates harassment guidelines’ (what?!). This video had more than 5m views and led to the arrest of the yacht in Italy. pic.twitter.com/hHvA3KNuwq — Maria Pevchikh (@pevchikh) November 30, 2023

8 марта 2022 года американское издание The New York Times, ссылаясь на незванных членов экипажа, назвало владельцем яхты, формально принадлежащей офшору с Маршалловых островов, президента России Владимира Путина. Соратникам Навального удалось получить доступ к списку из 58 членов экипажа судна. Среди них, в частности, обнаружились сотрудники Федеральной службы охраны. Часть из них работали в резиденциях российского президента и на другой яхте - Graceful, которую также связывали с Путиным.