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По всей Латвии заснеженные и обледенелые автодороги

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Заснеженные дороги. Иллюстративное фото
Заснеженные дороги. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

В пятницу утром по всей Латвии автодороги заснежены и обледенели, сообщили в Latvijas valsts ceļi (LVC).

В пятницу утром снег и гололед по всей Латвии затрудняют проезд по главным и региональным автодорогам страны. Заснеженные участки дороги чистят и посыпают противоскользящими материалами.

Для улучшения условий проезда в работах по содержанию дорог задействована 131 единица зимней служебной техники LVC.

Водителям следует быть особенно внимательными, выбирая соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдая безопасную дистанцию от впереди идущих транспортных средств, отмечают в LVC.

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