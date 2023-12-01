По всей Латвии заснеженные и обледенелые автодороги

В пятницу утром снег и гололед по всей Латвии затрудняют проезд по главным и региональным автодорогам страны. Заснеженные участки дороги чистят и посыпают противоскользящими материалами.

Для улучшения условий проезда в работах по содержанию дорог задействована 131 единица зимней служебной техники LVC.

Водителям следует быть особенно внимательными, выбирая соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдая безопасную дистанцию от впереди идущих транспортных средств, отмечают в LVC.