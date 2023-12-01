Сотни пассажиров Eurostar на несколько часов застряли в поезде

Поезд 30 ноября, в 8:16 (в 10:16 по латвийскому времени) выехал из Лондона, а примерно через полчаса сломался у входа в тоннель под Ла-Маншем. Конечным пунктом назначения поезда был Амстердам.

Оператор пассажирских поездов Eurostar, обеспечивающий движение под проливом Ла-Манш, пояснил, что происшествие было вызвано падением электрического кабеля на поезд.

Пассажиры сообщили, что в поезде нет электричества и не работают туалеты. Предприятие признало, что ситуация в поезде сложная.

"После сложной ситуации, вызванной расположением поезда и инфраструктурой путей (...) нужно было соблюдать определенные процедуры безопасности, прежде чем мы смогли передвинуть поезд", - заявили в Eurostar, отметив, что поезд со всеми пассажирами транспортируется обратно в Лондон.

Eurostar приносит извинения за проблемы, с которыми столкнулись клиенты, и сообщил, что пассажирам выплатят повышенную компенсацию.