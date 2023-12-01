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Авария автобуса и грузовика в Дурбе - зеркало заднего вида убило пассажирку

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Аварийный треугольник. Иллюстративное фото.
Аварийный треугольник. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

30 ноября, около 23:12, в полицию поступила информация о том, что в Дурбской волости на автодороге А9 при столкновении автобуса Neoplan и грузового автомобиля Volvo у автобуса сломалось зеркало заднего вида, задев находившуюся в салоне пассажирку, которая погибла.

В Госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс.

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 человек, один погиб, сообщили в Государственной полиции.

В четверг зарегистрировано 194 дорожно-транспортных происшествия.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 239 протоколов, в том числе 27 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение.

Начато два уголовных процесса за вождение в нетрезвом виде и один процесс за вождение в состоянии наркотического опьянения.

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