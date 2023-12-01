Авария автобуса и грузовика в Дурбе - зеркало заднего вида убило пассажирку

30 ноября, около 23:12, в полицию поступила информация о том, что в Дурбской волости на автодороге А9 при столкновении автобуса Neoplan и грузового автомобиля Volvo у автобуса сломалось зеркало заднего вида, задев находившуюся в салоне пассажирку, которая погибла.