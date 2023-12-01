Арнальдо Чаморро рассказал в четверг репортерам, что в среду был уволен с поста главы кадров министра сельского хозяйства после подписания меморандума с "чиновниками" "Соединенных Штатов Кайласа", которые рассказали ему, что это остров в Южной Америке.

"Они ("чиновники") пришли и выразили желание помочь Парагваю. Они показали несколько проектов, мы их выслушали, и это произошло ", - сказал Чаморро, признав, что был обманут.

Чаморро сказал, что эти лжечиновники встречались и с министром сельского хозяйства Карлосом Хименесом. Мотив их действий неизвестен.

В подписанном обеими сторонами меморандуме предусматривалось налаживание дипломатических отношений между двумя "государствами".

В подписанном документе на бланке министерства с официальной печатью Чаморро приветствовует "уважаемого Нитьянанду Парамашиваму, правителя Соединенных Штатов Кайласа" и хвалит его "вклад в индуизм, человечество и Республику Парагвай".

В меморандуме было рекомендовано, чтобы "власти Парагвая активно рассматривали налаживание дипломатических отношений с Соединенными Штатами Кайласа и поддерживали их принятие как суверенного государства в различные международные организации, включая ООН".

Парагвайские СМИ сообщили, что этот Парамашиваму, на самом деле, является гражданином Индии, который разыскивается за преступления, совершенные в своей стране.

Министерство сельского хозяйства в своем заявлении выразило сожаление в связи с совершенными "процедурными ошибками" и признало, что данный меморандум "не может считаться официальным" или означать какие-либо обязательства перед парагвайским государством.