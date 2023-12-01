Общественный транспорт в Риге опаздывает до 25 минут из-за снегопада

Из-за снегопада в Риге общественный транспорт в пятницу утром задерживается на 10-25 минут, сообщила представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Трамваи задерживаются примерно на 10 минут, троллейбусы - на 10-15 минут, а задержки автобусов достигают до 25 минут.
Она отметила, что по сравнению со вчерашним днем поток общественного транспорта существенно лучше и не было ситуаций, чтобы сообщение где-то останавливалось. Но и сегодня жители должны планировать больше времени на дорогу, чем обычно, так как движение в столице медленнее, а значит, медленнее и движение общественного транспорта.
Как сообщалось, вчера, во время интенсивного снегопада, на отдельных маршрутах автобусы задерживались даже до часа.
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