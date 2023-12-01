Общественный транспорт в Риге опаздывает до 25 минут из-за снегопада

Она отметила, что по сравнению со вчерашним днем поток общественного транспорта существенно лучше и не было ситуаций, чтобы сообщение где-то останавливалось. Но и сегодня жители должны планировать больше времени на дорогу, чем обычно, так как движение в столице медленнее, а значит, медленнее и движение общественного транспорта.