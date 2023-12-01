Видео ⟩ В Валмиере водитель на Audi "дрифтовал" перед глазами полиции, и был оштрафован

28 ноября этого года должностные лица отдела реагирования Западно-Видземского участка Видземского регионального управления Госполиции около 15:40 в Валмиере, на стоянке на ул. Дивалиня, зафиксировали некий автомобиль марки Audi A6 Avant, водитель которого ехал агрессивно - сознательно создавал маневры бокового скольжения.
Сотрудники правоохранительных органов остановили водителя Audi и установили, что за руль транспортного средства сел мужчина 1982 года рождения. По факту агрессивной езды Госполиция начала процесс об административном правонарушении.
Полиция напоминает, что за агрессивное вождение к водителю транспортного средства применяется штраф от 70 до 280 евро, и шесть пунктов учета штрафа.
В этом году, до 30 ноября, в целом по стране Госполиция зарегистрировала 1574 нарушения за агрессивную езду. В прошлом году за такой же период было зарегистрировано 1795 нарушений.
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