Видео ⟩ В Валмиере водитель на Audi "дрифтовал" перед глазами полиции, и был оштрафован

Сотрудники правоохранительных органов остановили водителя Audi и установили, что за руль транспортного средства сел мужчина 1982 года рождения. По факту агрессивной езды Госполиция начала процесс об административном правонарушении.

Полиция напоминает, что за агрессивное вождение к водителю транспортного средства применяется штраф от 70 до 280 евро, и шесть пунктов учета штрафа.

В этом году, до 30 ноября, в целом по стране Госполиция зарегистрировала 1574 нарушения за агрессивную езду. В прошлом году за такой же период было зарегистрировано 1795 нарушений.