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Видео ⟩ На Улманя гатве, в Риге, подрались два шофера

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

В четверг, 30 ноября, в Риге, на Карля Улманя гатве, возник конфликт между двумя водителями, свидетельствует видео, размещенное в социальных сетях.

Страница Sadursme, которая собирает присланные очевидцами фото и видео, сообщает, что некий мужчина избивает другого мужчину. По словам очевидцев - белый фургон зацепил автомобиль Audi, после чего возник конфликт.

Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы больше узнать о произошедшем инциденте. Когда информация будет получена, новость будет дополнена.

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