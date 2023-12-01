Видео ⟩ На Улманя гатве, в Риге, подрались два шофера

Страница Sadursme, которая собирает присланные очевидцами фото и видео, сообщает, что некий мужчина избивает другого мужчину. По словам очевидцев - белый фургон зацепил автомобиль Audi, после чего возник конфликт.

Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы больше узнать о произошедшем инциденте. Когда информация будет получена, новость будет дополнена.