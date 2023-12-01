NYT: О планах ХАМАС начать войну Израилю было известно за год

План также содержал подробные сведения о местах дислокации и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другую конфиденциальную информацию, что вызывает вопросы, каким путем ХАМАС собирал свои разведданные и были ли утечки в израильских органах безопасности, отмечают журналисты.

Исходя из документов и заявлений официальных лиц, они делают вывод, что план "Иерихонская стена" широко циркулировал в среде израильского военного руководства и в службе разведки, но эксперты пришли к выводу, что его выполнение находится за пределами возможностей ХАМАС. "Видели ли план премьер-министр Биньямин Нетаньяху или другие политические лидеры, неясно", - оговаривается в статье.

Возможность предотвратить нападение ХАМАС

В прошлом году, когда план попал в руки Израиля, представители военного подразделения, отвечающего за оборону границы с сектором Газа, высказывали мнение, что намерения боевиков остаются неопределенными. Позже, в июле 2023 года, разведка получила сведения, что члены ХАМАС проводят продолжительные учения, которые по содержанию напоминают описанные в плане.

Официальные лица в частном порядке признают, что если бы военные серьезно отнеслись к этим предупреждениям и направили значительные подкрепления на юг, туда, где атаковал ХАМАС, то Израиль мог бы сдержать атаки или, возможно, даже предотвратить их, говорится в статье.

Израильские военные и Израильское агентство безопасности, отвечающее за борьбу с терроризмом в Газе, отказались от комментариев на эту тему.