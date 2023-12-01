Из Риги вывезли уже больше 1500 кубометров снега

Всего вывезено 1534 кубометра снега. Снег вывезен из зон остановок на ул. Дзирциема, Слокас, Калнциема и Юрмалас гатве, а также из Старой Риги, Домской площади и других мест. В конце недели, в ночные часы, вывоз снега продолжится.

В настоящее время продолжается уборка остановок, уборка улиц первой и второй категорий, также планируется начать уборку улиц третьей категории.

В содержании улиц и тротуаров задействованы все муниципальные службы и доступная техника. Чтобы облегчить уборку улиц и уменьшить возможные пробки, жителей призывают максимально пользоваться общественным транспортом.

В этом зимнем сезоне Рига продолжит начатый в прошлом году переход на механизированную уборку тротуаров, прилегающих к улицам самоуправления. Этой зимой самоуправление продолжает ухаживать за тротуарами в историческом центре Риги и его защитной полосе, и чистит муниципальные тротуары возле магистральных и загруженных улиц города.