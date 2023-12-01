Россия обвинила Латвию в "подготовке" диверсанта для атаки на аэропорт и железную дорогу

"Информационный центр СК России" сообщает, что задержанный житель Рязанской области 1988 года рождения имеет гражданство России и Италии.

По данным центра, в ноябре рязанец якобы установил самодельные взрывные устройства на железной дороге, в результате чего с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Возбуждено уголовное дело.

В результате обысков у рязанца якобы обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывчатки, средства связи и электронные носители информации с фото- и видеоматериалами о совершенных преступлениях.

Как сообщает Следственный комитет со ссылкой на ФСБ, россиянин якобы был завербован СБУ в Турции, после чего "проходил обучение в латвийском Екабпилсе".

Как сообщает прокремлевское СМИ "РИА Новости", до подрыва железной дороги рязанец якобы устроил атаку четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром "Дягилево" в июле 2023 года.

Как пишут российские СМИ, задержанный "Руслан С" сознался в произошедшем. Ему грозит до 32 лет тюрьмы. В ходе допросов рязанец якобы также сообщил, что готовил взрыв не один. По данным Telegram-канала Mash, задержанный состоял в "украинском террористическом военизированном подразделении".