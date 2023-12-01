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Фото ⟩ Уехал с места ДТП: полиция просит помощи в поисках человека

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Государственная полиция просит помощи в выяснении личности человека на фото
Государственная полиция просит помощи в выяснении личности человека на фото Фото: Valsts policija

4 ноября около 09:50 на Виенибас гатве в Риге водитель автомобиля Audi A6 двигался со стороны улицы Гимнастикас в направлении Улманя гатве и, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулся с идущим перед ним BMW. Последний автомобиль получил повреждения, а водитель Audi скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В результате аварии водитель BMW получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия была произведена видеозапись и зафиксирован водитель Audi, который покинул место происшествия. Государственная полиция призывает очевидцев ДТП, а также тех, кто узнал человека на снимке, а также водителя Audi A6 связаться с ними по телефону 670 866 82 или 110.

Государственная полиция просит помощи в выяснении личности человека на фото
Государственная полиция просит помощи в выяснении личности человека на фото Фото: Valsts policija

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