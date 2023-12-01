Фото ⟩ Уехал с места ДТП: полиция просит помощи в поисках человека

На месте происшествия была произведена видеозапись и зафиксирован водитель Audi, который покинул место происшествия. Государственная полиция призывает очевидцев ДТП, а также тех, кто узнал человека на снимке, а также водителя Audi A6 связаться с ними по телефону 670 866 82 или 110.