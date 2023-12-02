"Призыв одним днем". Как военкоматы в Москве проводят облавы на срочников

Алена Савельева рассказывает об айтишнике, у которого в весенний призыв была отсрочка, но он поменял одного аккредитованного в Минобороны работодателя на другого — при этом новый работодатель уже не мог включить его в списки на отсрочку, их можно подавать только за 50 дней до призыва. Суд первой инстанции подтвердил, что летом его призвали незаконно и отсрочка продолжает действовать. Но на отмену решения о призыве в двух инстанциях уже ушло полгода, и процесс еще не завершен — за это время призывник уже отслужил в армии половину положенного срока, то есть защитить его от незаконного призыва практически невозможно, отмечает Савельева. «Поправки о запрете быстрой приостановки призыва — это дискредитация судебной защиты», — считает она.

Родственники одного из призывников, которого в прошлую осеннюю кампанию забрали на сборный пункт «одним днем», рассказали Би-би-си, что так и не смогли «его вытащить». Больше всего семья опасалась, что молодого человека (Би-би-си не называет его имя по соображениям безопасности) могут отправить в Украину. Пока этого не произошло.

«Но я не знаю, что будет завтра, — говорит родственница мужчины. — Он почти не звонит. Меня пугает, что там в части муштра. Их заставляют смотреть „Россию-1“, прививают „патриотизм“. У меня ощущение, что он вернется другим человеком. И не факт, что в лучшую сторону».

Призывы военного времени