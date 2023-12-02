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Путин подписал указ об увеличении численности армии РФ на 15%

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, предусматривающий увеличение численности армии на 15%, сообщает AFP.

Согласно указу, штатная численность Вооруженных сил РФ составит 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

Министерство обороны пояснило это решение угрозами в адрес России, связанными "с особой военной операцией и продолжением расширения НАТО".

Минобороны сообщило, что число военнослужащих будет увеличено примерно на 170 000 человек, отметив, что это адекватный ответ на "агрессивную деятельность блока НАТО". В армии добавили, что изменений в призыве или еще одну кампании по мобилизации не планируется.

Вместо этого в последние месяцы армия занялась кампаниями по рекрутированию, особенно в отдаленных регионах - людям за службу в армии предлагают привлекательное финансовое вознаграждение. Однако критики Кремля утверждают, что это скрытая мобилизация и мужчин по-прежнему нерегулярно призывают в армию.

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