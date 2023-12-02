Из-за чего чаще всего происходят аварии?

Передача заглянула на заседание Совета по безопасности дорожного движения, где узнала главные причины возникновения ДТП, а также что делается, чтобы снизить их количество.

Ведущий передачи Паулс Тимротс объясняет: "Понятно, что люди ездят просто легкомысленно. Как может быть такое, что на прямой дороге, прямом участке происходит авария? Тут не поможет никакая инфраструктура. Дорога прямая, ровная, просматриваемая, но непонятно какой причине люди едут прямо друг в друга".

Каковы главные причины таких аварий? Это выяснить сложно - возможно, за рулем использовался телефон, может быть, авария была вызвана осознанно, так как человеку надоело жить. Кроме того, есть и возможность того, что водителю стало плохо за рулем.

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