В очереди на трех латвийских пограничных пунктах стоят более 1000 грузовиков

Самые большие очереди - на латвийско-белорусской границе. На пограничном пункте Патерниеки своей очереди ожидают 660 грузовиков. Такое количество грузовиков в очереди наблюдается с вечера 1 декабря.

На пограничном пункте Терехово на латвийско-российской границе в очереди стоят около 430 грузовиков. С полуночи их число уменьшилось всего на 10.

На пограничном пункте Гребнево на латвийско-российской границе ожидают около 340 грузовиков.

Длинные очереди наблюдаются с начала ноября, когда количество грузовиков на пунктах пропуска начало стремительно расти.

Уже сообщалось, что в последние недели несколько групп нелегальных мигрантов пытались попасть в ЕС через северо-восточную границу Эстонии в Нарве.

Финляндия, в свою очередь, временно закрыла все пункты пересечения границы с Россией, мотивируя это ростом числа нелегальных мигрантов.