Сб, 2.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Искать

Третий день продолжается тушение пожара на территории порта в Вецмилгрависе

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Пожар на территории порта в Вецмилгрависе
Пожар на территории порта в Вецмилгрависе Фото: TVNET

Продолжаются работы по тушению пожара на территории порта в Вецмилгрависе, где два дня назад загорелся одноэтажный ангар, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Работы по тушению занимают много времени, так как склад заполнен древесиной, которую приходится вывозить и перегружать.

30 ноября в 12.47 поступил вызов на улицу Галес в Риге, где открытым пламенем горел одноэтажный ангар с готовой продукцией на площади 720 квадратных метров.

К тушению была привлечена техника предприятия. На месте происшествия работало более 40 пожарных.

Пожар был локализован в 23.53, работы по тушению продолжаются третий день.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх