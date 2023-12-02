Третий день продолжается тушение пожара на территории порта в Вецмилгрависе

Работы по тушению занимают много времени, так как склад заполнен древесиной, которую приходится вывозить и перегружать.

30 ноября в 12.47 поступил вызов на улицу Галес в Риге, где открытым пламенем горел одноэтажный ангар с готовой продукцией на площади 720 квадратных метров.

К тушению была привлечена техника предприятия. На месте происшествия работало более 40 пожарных.

Пожар был локализован в 23.53, работы по тушению продолжаются третий день.