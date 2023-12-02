Третий день продолжается тушение пожара на территории порта в Вецмилгрависе

Продолжаются работы по тушению пожара на территории порта в Вецмилгрависе, где два дня назад загорелся одноэтажный ангар, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Работы по тушению занимают много времени, так как склад заполнен древесиной, которую приходится вывозить и перегружать.
30 ноября в 12.47 поступил вызов на улицу Галес в Риге, где открытым пламенем горел одноэтажный ангар с готовой продукцией на площади 720 квадратных метров.
К тушению была привлечена техника предприятия. На месте происшествия работало более 40 пожарных.
Пожар был локализован в 23.53, работы по тушению продолжаются третий день.
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