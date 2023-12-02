Видео ⟩ Пограничники: мигранты все чаще занимают отдаленные сельские дома

Замначальника Даугавпилсского управления Погранохраны Раймонд Кублицкис, сообщил LTV, что "были обнаружены вещи, предметы, материалы, которые указывали на то, что группы мигрантов находились в отдельных нежилых домах, сараях в течение более короткого или длительного времени.