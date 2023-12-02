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Видео ⟩ Пограничники: мигранты все чаще занимают отдаленные сельские дома

rus.tvnet.lv
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Снежная зима. Иллюстративное фото
Снежная зима. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Государственная пограничная охрана сообщает, что было несколько случаев, когда лица, нелегально пересекавшие границу, и те, кто им помогал, занимали отдаленные сельские дома и оставались там, сообщает Latvijas Televīzija.

Замначальника Даугавпилсского управления Погранохраны Раймонд Кублицкис, сообщил LTV, что "были обнаружены вещи, предметы, материалы, которые указывали на то, что группы мигрантов находились в отдельных нежилых домах, сараях в течение более короткого или длительного времени.

Таких случаев было очень много. Тенденция только усилилась".

Сейчас выпал сильный снег, наступили морозы и нарушителей стало меньше, но все может измениться.

Подробнее смотрите в сюжете!

Видео: Сюжет Latvijas Televīzija

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