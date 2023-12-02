Видео ⟩ Клиент, которого обокрали в торговом центре, обвиняет охрану в бездействии

Желая насладиться скидками на распродаже в "Черную пятницу", Силга из Риги отправилась с дочерью в торговый центр Spice. После шопинга, осталась последняя остановка - магазин косметики для тела. Однако вполне мирный шопинг неожиданно завершился вызовом полиции, сообщает программа Bez Tabu.
Силга вспоминает, что в пятницу вечером они с дочерью отправились за покупками, после которых каждая из них несла тяжелый груз зимней верхней одежды и пакетов с покупками.
Когда они зашли в последний магазин The Body Shop, продавец-консультант любезно предложила им оставить большую сумку с покупками под стул у раковины. Недолго думая, семья согласилась и сделала это. Когда покупки были найдены и оплачены, женщина с дочкой вышли из магазина, но заметили, что из сумки пропала сумочка дочери.
Поняв, что кто-то украл сумочку с банковской картой, 60 евро наличными и наушниками стоимостью около 200 евро, они сразу пошли к продавцу с просьбой вызвать охрану. Продавец связалась с охранником, который в этой ситуации заявил, что следует обращаться в полицию.
Полиция прибыла на место происшествия спустя более часа и пошла просмотреть записи с камер видеонаблюдения.
На них ясно видно, что буквально за две минуты до того, как Силга оплатила последнюю покупку, вор достает сумку из сумки и уходит из магазина через парковку. Рижанка уверена, что охране удалось бы поймать вора, если бы они откликнулись на ее просьбу.
Передача Bez Tabu направила письменный запрос в охранную фирму, но не дождалась ответа.
Руководство торгового центра Spice более отзывчиво на общение. Они пояснили, что информация о краже поступила в 19:20, а сотрудники охранного предприятия, проанализировав записи с камер наблюдения, установили, что вор покинул помещение торгового центра в 19.08 вечера.
Представитель торгового центра подчеркивает, что основной задачей сотрудников охраны является наблюдение за помещениями центра, а их деятельность за его пределами ограничена.
В реальной жизни погони, как показывают в фильмах, не входят в список обязанностей охраны. Было принято решение дождаться приезда полиции и передать видео запись сотрудникам правоохранительных органов.
Как в Госполиции комментируют кражу и есть ли еще надежда найти вора, смотрите на видео!
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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