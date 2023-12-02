Видео ⟩ Клиент, которого обокрали в торговом центре, обвиняет охрану в бездействии

Силга вспоминает, что в пятницу вечером они с дочерью отправились за покупками, после которых каждая из них несла тяжелый груз зимней верхней одежды и пакетов с покупками.

Когда они зашли в последний магазин The Body Shop, продавец-консультант любезно предложила им оставить большую сумку с покупками под стул у раковины. Недолго думая, семья согласилась и сделала это. Когда покупки были найдены и оплачены, женщина с дочкой вышли из магазина, но заметили, что из сумки пропала сумочка дочери.

Поняв, что кто-то украл сумочку с банковской картой, 60 евро наличными и наушниками стоимостью около 200 евро, они сразу пошли к продавцу с просьбой вызвать охрану. Продавец связалась с охранником, который в этой ситуации заявил, что следует обращаться в полицию.

Полиция прибыла на место происшествия спустя более часа и пошла просмотреть записи с камер видеонаблюдения.