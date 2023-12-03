Война на Ближнем Востоке: США обозначили Израилю красные линии после окончания перемирия

В начале войны сюда приезжал президент США Джо Байден. Заключив Израиль в свои теплые и могущественные объятия, он между тем также предупредил своих союзников, чтобы в поисках справедливости они не были ослеплены яростью, как это произошло с Америкой после нападения «Аль-Каиды» (запрещена в России) 11 сентября 2001 года.

Судя по некоторым замечаниям, сделанным Блинкеном, Джо Байден, видимо, считает, что Нетаньяху, с которым у него были сложные отношения, не послушался.

Военные цели Израиля требуют, чтобы следующий этап его наступления был нацелен на ХАМАС на юге Газы. Когда он вторгся в северную часть сектора Газа, мирным палестинцам было велено отправиться на юг ради их безопасности.

Хотя там и не так смертельно опасно, как на севере, большую часть которого Израиль сравнял с землей, нигде в секторе Газа сейчас не безопасно.

Через несколько часов после возобновления боевых действий палестинцы в Рафахе, на крайнем юге сектора, на границе с Египтом, погибли в результате израильских авиаударов.

Пока не будет уничтожена инфраструктура ХАМАС на юге сектора, Израиль не может объявить о ликвидации группировки. Именно на юге, считает Израиль, в тоннелях под мирными населенными пунктами скрываются Яхья Синвар, другие лидеры и неустановленное число боевиков.

Последствия авиаударов в Рафахе Фото: Getty Images