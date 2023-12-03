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Видео ⟩ На улице Миера в Риге плохо припаркованные машины временно заблокировали движение трамваев

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TVNET rus.tvnet.lv
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Фото: @kurkaspars

В первой половине дня воскресенье в Риге, на улице Миера, по меньшей мере на час было парализовано движение, так как припаркованные на краю улицы легковые автомобили перегородили дорогу трамваю, который не мог проехать.

Как сообщила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, плохо припаркованные автомобили были расположены недалеко друг от друга.

Незадолго до 13:00 движение трамваев было возобновлено, однако они курсируют с опозданием.

По ее словам, для решения проблемы были вызваны как полиция, так и автоэвакуатор. 

Барташевича-Фелдмане отметила, что Rīgas satiksme регулярно призывает водителей, оставляющих машины недалеко от рельсов, оценивать, сможет ли проехать трамвай.

По словам представителя Rīgas satiksme, такие ситуации создают проблемы для пассажиров, кроме того, водителям неправильно припаркованных машин нужно считаться со штрафом и покрытием расходов на эвакуатор.

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