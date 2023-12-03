Видео ⟩ На улице Миера в Риге плохо припаркованные машины временно заблокировали движение трамваев

Как сообщила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, плохо припаркованные автомобили были расположены недалеко друг от друга.

Незадолго до 13:00 движение трамваев было возобновлено, однако они курсируют с опозданием.

Rīgas klasika, pirmais stāv vismaz 40min. Šobrīd no Mežaparka nāk viens tramvajs, visi pārējie ir aiz šī ģēnija. @RigasDome, katru ziemu šādi. Ziemā ņemam nost šīs stāvvietas varbūt? pic.twitter.com/zVeQfGkuLv — Kaspars Kursišs (@kurkaspars) December 3, 2023

По ее словам, для решения проблемы были вызваны как полиция, так и автоэвакуатор.

Барташевича-Фелдмане отметила, что Rīgas satiksme регулярно призывает водителей, оставляющих машины недалеко от рельсов, оценивать, сможет ли проехать трамвай.

По словам представителя Rīgas satiksme, такие ситуации создают проблемы для пассажиров, кроме того, водителям неправильно припаркованных машин нужно считаться со штрафом и покрытием расходов на эвакуатор.