Не встречать Новый год вместе с Кремлем: в Огре хотят разрешить салюты только в полночь

Использование салютов и сценической пиротехники на территории Огрского края планируется разрешить в период с 24 часов 31 декабря до 1 часа 1 января.

В пояснении к проекту постановления сказано, что по наблюдениям самоуправления в новогоднюю ночь использование пиротехнических изделий начинается уже в 23 часа, что свидетельствует о взглядах и желании отдельных групп общества выразить поддержку и принадлежность к российскому режиму, что не совпадает с ценностями большинства жителей Латвии,

поэтому, в соответствии с изложенными в Концепции национальной безопасности стратегическими принципами и приоритетами предотвращения угроз государству, в проекте постановления установлено отдельное регулирование, предусматривающее период времени 31 декабря, когда можно использовать пиротехнические изделия.

За нарушение закона об обороте пиротехнических изделий предусмотрена административная ответственность. Физическому лицу грозит штраф от 35 до 350 евро, а юридическому - от 35 до 1400 евро.

Жители могут представить свои мнения и предложения по проекту постановления в письменном виде в самоуправление до 15 декабря.