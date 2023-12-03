Форум в Берлине: Как приблизить конец режима Путина?

Похожего мнения придерживается экс-депутат Совета депутатов Новосибирска Хельга Пирогова. Она ратует за "теорию малых дел". "Людям надо постепенно открывать глаза, потому что на самом деле государство не справляется со своими обязанностями, - говорит Пирогова. - Надо учить людей тому, как должно работать государство". По ее выражению, необходимо "тренировать мышцу гражданственности".

Надежда на президентские выборы

В свою очередь Артем Важенков, гражданский активист и первый "иностранный агент", объявленный в России в розыск, определенные надежды возлагает на предстоящую в марте следующего года президентскую кампанию.

Важенков считает, что россияне начинают уставать от войны, которая продолжается уже почти два года, и свою антивоенную позицию готовы проявить на выборах. "Да, мы понимаем, что это никакие не выборы, что итоги будут сфальсифицированы, - заявил он, - но любой голос, отданный не за Путина, можно будет трактовать как антивоенный голос". И если таких голосов будет очень много, то, по мнению Важенкова, в России может разразиться политический кризис.

Для установления демократии нужна сила

Совсем другая точка зрения у Анастасии Сергеевой, секретаря Гражданского совета - инициативы граждан РФ по поддержке добровольческих отрядов российских граждан, воюющих за Украину в составе Международного легиона ВСУ.