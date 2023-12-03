В Эстонии советуют отказаться от покупки одного из самых популярных подарков на Рождество

На своем сайте Департамент здоровья Эстонии пишет, ссылаясь на исследования, что,

при горении цветных и ароматических свечей выделяется множество летучих органических соединений, включая бензол, толуол, окись углерода, полициклические ароматические углеводороды - бензопирен - и твердые мелкие частицы.

Высокая концентрация этих веществ в воздухе помещений может вызвать головокружение или раздражение слизистых оболочек.

Люди воспринимают ароматы даже в очень низких концентрациях, поэтому легко недооценить потенциальный риск для здоровья. Если при горении ароматической свечи возник насморк, вы стали чихать или плохо себя чувствовать, свечу следует немедленно потушить.

Во избежание выброса опасных соединений в воздух необходимо соблюдать рекомендуемое время горения, указанное на упаковке. Также нельзя зажигать уличные свечи в помещении.

Стоит зажигать по одной свече - так вы сможете избежать выделения большого количества нежелательных соединений.

Чтобы уменьшить количество выбрасываемых в воздух частиц, свеча должна гореть в хорошо проветриваемом помещении. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, чтобы фитиль свечи был коротким, а в восковой массе не было мусора.

Всегда следуйте инструкциям на упаковке, чтобы защитить свое здоровье и окружающую среду. Информация на упаковке предназначена для информирования потребителя о потенциальных опасностях и предоставления инструкций по безопасному использованию продукта. Например, восклицательный знак на упаковке свечи указывает на то, что она вызывает раздражение или повышенную чувствительность.