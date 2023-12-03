С крыш падают сосульки: жителей Риги просят быть осторожными

В последнюю неделю ноября и первые дни декабря в Риге выпало большое количество снега. В результате изменения температуры на крышах домов образовались сосульки, которые могут представлять опасность для пешеходов.
Владельцы зданий должны позаботиться о безопасности окружающих и очистить крыши от снега и льда. Также рижанам следует быть осторожными, поскольку под тяжестью снега могут сломаться ветки деревьев и создать угрозу как для пешеходов, так и для водителей, предупреждает Рижская дума в опубликованном в воскресенье, 3 декабря, заявлении.
Муниципалитет напоминает, что владельцам зданий при чистке крыш разрешено временно ограждать территорию, на которую может выпасть снег и лед. Но не допускается перекрывать пешеходный тротуар на длительное время, не предоставляя пешеходам возможность безопасного обхода огороженной территории. Единственный способ гарантировать безопасность пешеходов - очистить крышу, а затем собрать убранный с крыши лед и снег.
Жителям рекомендуется немедленно сообщать о том, что тротуары заблокированы на длительное время из-за опасности, что с крыши может упасть снег или лед.
Домовладельцы должны очищать тротуары от снега и льда после очистки крыш, даже если эти тротуары обслуживаются муниципалитетом. Если после уборки снега с крыши территория не будет очищена, Рижская муниципальная полиция предложит владельцу здания очистить тротуар в течение нескольких часов. Если этого не сделать, то уборку тротуара будет осуществлять муниципалитет, но расходы на выполненные работы придется взять на себя собственнику дома.
В Рижской думе напоминают, что если травма вызвана падением с крыши снега или льда, то необходимо немедленно вызвать Службу скорой медицинской помощи по телефону 113. Скорая помощь передаст информацию в муниципальную полицию, который затем сможет приступить к работе и возбудить процесс об административном правонарушении.
Если травма не заметна сразу, стоит записать точный адрес места происшествия, чтобы в случае, если последствия для здоровья проявятся позже, можно было сообщить в муниципальную полицию.
Житель, получивший травму, также должен обратиться в муниципальную полицию, чтобы полиция признала его пострадавшим. Муниципальная полиция рассмотрит заявление и предоставит информацию о собственнике, от которого потерпевший может потребовать возмещения причиненного ущерба.
Собственник дома также может получить штраф за не очищенную от снега крышу. Максимальный штраф для физических лиц составляет 350 евро, для юридических лиц – 1400 евро.
Также владельцев просят обратить внимание на растущие на их участках деревья, чтобы их ветви, которые могут сломаться под тяжестью снега, не подвергали опасности пешеходов и других участников дорожного движения.
Жители Риги должны немедленно сообщить в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112 о сломанных ветках, которые представляют опасность и которые должны быть немедленно убраны.
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