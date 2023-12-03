С крыш падают сосульки: жителей Риги просят быть осторожными

В Рижской думе напоминают, что если травма вызвана падением с крыши снега или льда, то необходимо немедленно вызвать Службу скорой медицинской помощи по телефону 113. Скорая помощь передаст информацию в муниципальную полицию, который затем сможет приступить к работе и возбудить процесс об административном правонарушении.

Если травма не заметна сразу, стоит записать точный адрес места происшествия, чтобы в случае, если последствия для здоровья проявятся позже, можно было сообщить в муниципальную полицию.

Житель, получивший травму, также должен обратиться в муниципальную полицию, чтобы полиция признала его пострадавшим. Муниципальная полиция рассмотрит заявление и предоставит информацию о собственнике, от которого потерпевший может потребовать возмещения причиненного ущерба.

Собственник дома также может получить штраф за не очищенную от снега крышу. Максимальный штраф для физических лиц составляет 350 евро, для юридических лиц – 1400 евро.

Также владельцев просят обратить внимание на растущие на их участках деревья, чтобы их ветви, которые могут сломаться под тяжестью снега, не подвергали опасности пешеходов и других участников дорожного движения.

Жители Риги должны немедленно сообщить в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112 о сломанных ветках, которые представляют опасность и которые должны быть немедленно убраны.