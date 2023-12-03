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В Нью-Йорке мужчина убил четырех человек, двое из них дети

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Joshua LOTT / AFP

Четыре человека, в том числе двое детей, получили ножевые ранения в Квинсе, районе Нью-Йорка, в США, сообщает BBC.

Еще три человека были ранены. Полиция и нашла пострадавших в сгоревшем доме. Подозреваемый мужчина также нанес ножевые ранения двум полицейским. Одному из раненых полицейских удалось застрелить нападавшего.

В полиции сообщили, что им позвонила женщина, которая заявила, что ее двоюродный брат пришел к ней домой и напал на ее семью.

Прибыв на место, полицейские заметили уходящего мужчину. Как только с ним заговорили полицейские, мужчина вытащил нож, нанес удар обоим правоохранителям и убежал, однако одному из раненых полицейских удалось его застрелить.

Нападавшего доставили в больницу, где он и скончался.

На место преступления были направлены дополнительные силы полиции. Раненую 11-летнюю девочку нашли возле здания, где вспыхнул пожар, ее доставили в больницу, но ее жизнь спасти не удалось.

В самом здании были обнаружены останки трех человек: мальчика около 12 лет, женщины 44 лет и мужчины около 30 лет.

Еще одну женщину с колото-резаными ранениями доставили в больницу.

На месте происшествия полиция обнаружила нож для стейка, который, скорее всего, использовался при нападении.

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