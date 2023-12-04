Фото ⟩ Эстонский доброволец спас украинца под сильным российским обстрелом

Тюрьма была полна сторонников начатой ​​Россией войны. Многие заключенные повесили в своих камерах фотографии Путина, и мало того - у них слишком много прав, и единственное, что можно против них сделать, это сказать в случае нарушений, что "напишу по поводу вас доклад", говорит 24-летний Эгерт.

В Украине ему приходится нелегко. Или потому, что все оборудование приходится покупать себе на свои деньги. Даже та одежда, которую предоставляет Украина, не очень подходит. Так Эгерту с позывным "Скиттлс" пришлось вложить в себя почти 7000 евро, но ему еще не хватает многих важных вещей, таких как термооптика для оружия и приборы ночного видения. Их цены начинаются от 3500 и 4500 евро соответственно. Их отсутствие увеличивает риск для жизни. "Скиттлс" - стрелок.