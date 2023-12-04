Плохой знак для бизнеса: X находится на грани банкротства?

Грубая атака Илона Маска на рекламодателей, бойкотирующих платформу X, вызвала удивление у многих экспертов. Это также породило ряд вопросов, главный из которых: если рекламодатели продолжат покидать платформу и не вернутся, будет ли это означать конец X - бывший Twitter?
В апреле, когда Маск дал интервью BBC, он высказался: "Если Disney кажется, что рекламировать детские фильмы X удобно, и если Apple видит X как платформу, где рекламировать iPhone, то это хороший показатель того, что X - хорошее место для размещения рекламы".
Спустя семь месяцев Disney и Apple перестали рекламировать свою продукцию на платформе X. Маск сказал этим компаниям коротко и просто: "Идите ***! Отток рекламодателей из Х начался после того, как исследование, проведенное американской организацией Media Matters, показало, что реклама на платформе размещается рядом с пронацистскими записями. X опроверг эту информацию, подав иск в суд против этой организации.
Однако в минувшую среду Маск признал, что отток рекламодателей с платформы свидетельствует о том, что X теоретически может объявить о банкротстве. Да, для компании, приобретенной год назад за 44 миллиарда долларов, банкротство казалось чем-то нереальным, но это возможно.
Известно, что основной доход X приходится на рекламу. В прошлом году реклама обеспечила около 90% доходов. Маск также подтвердил это в среду, отметив, что "бойкот рекламодателей станет тем, из-за чего X переживет банкротство. Это будет их вина".
Проблема в том, что сейчас многие крупные рекламодатели объявили о том, что ставят рекламные кампании "на паузу", однако сейчас ничто не говорит о том, что рекламодатели захотят вернуться на эту платформу.
Ситуацию осложняет и проявление Маском гнева и неуважения к рекламодателям, которое особенно было показано на прошлой неделе на саммите DealBook.
"В то время, когда Маск ставит всех рекламодателей в сложную ситуацию, они, скорее всего, выберут другие платформы для своей рекламы", - отметил представитель AJL Advisory Лу Паскали.
"Не нужно быть экспертом по соцсетям, чтобы понимать, что публичные и личные оскорбления рекламодателей и компаний, фактически оплачивающих счета X, - это, безусловно, не хороший знак для бизнеса", - сказала аналитик Insider Intelligence Жасмин Энберг.
Станет ли X банкротом?
Если рекламодатели ушли и не вернутся, что еще есть в распоряжении Маска? Маск осознает, что введенный им план платных профилей не заменит деньги на рекламу.
"Если у вас миллионы людей, которые будут платить в год, скажем, около 100 долларов, то это вместе даст нам около 100 миллионов долларов в год. По сравнению с рекламными деньгами это относительно мало", - говорил в апреле сам Маск.
Для сравнения, в 2022 году прибыль Twitter от рекламы составила четыре миллиарда долларов. Insider Intelligence подсчитал, что в текущем году этот показатель снизится до 1,9 миллиарда долларов. Чтобы сэкономить деньги, X уже провел несколько массовых увольнений сотрудников.
При этом и сам Маск должен выплатить несколько долгов, связанных с покупкой Twitter. Именно поэтому компания должна выплатить в этом году процентный платеж в размере 1,2 миллиарда долларов. Если компания не справится с этим процентным платежом или не сможет платить зарплаты работникам, то X действительно может оказаться перед банкротством. Но это экстремальный сценарий, которого Маск, безусловно, хочет избежать.
Правда, у Маска есть несколько опций. Он может вкладывать в предприятие больше своих денег, но делать этого он не хочет. Он также может договориться с банками о меньшем процентном платеже, например, задержать срок платежа. Однако, если это не удастся и банки не вернут свои деньги, то банкротство может стать единственной опцией, и тогда Маску волей-неволей придется покинуть Х.
Такой поворот стал бы также очень неприятным поворотом для деловой репутации Маска, а также повлиял бы на его возможности занять деньги в будущем.
Впрочем, эксперты отмечают, что банкротство Х - маловероятный сценарий, поскольку компания слишком велика, чтобы позволить ей просто затонуть. Очень вероятно, что кредиторы выдвинут своего кандидата на руководство предприятием, который и осуществит все необходимые процедуры, чтобы предприятие могло продолжить свою деятельность.
Что дальше делать Маску?
Очевидный ответ на этот вопрос - найти другой источник дохода. И быстро. Маск уже пытается это сделать. Он запустил новую службу аудио- и видеозвонков, а также постарается внедрить возможность потоковой передачи видеоигр, как Twitch.
New York Times сообщает, в прошлом году X пообещала инвесторам получить прибыль в размере 15 миллионов долларов от платежных услуг, а в 2028 году она должна составить около 1,3 миллиарда долларов.
X также управляет большим объемом данных, которые можно использовать для обучения искусственного интеллекта. Таким образом, у Х есть потенциал, но в краткосрочной перспективе ни одна из этих новых услуг не сможет заменить данные рекламодателями деньги.
Именно поэтому нападки Маска на рекламодателей крайне нелогичны.
"Я не могу найти здесь ни одного пункта, который имел бы логику. Модель доходов компании не позволяет с неуважением относиться к рекламодателям, которые являются самым главным источником денег. Что происходит в голове Маска, меня удивляет", - говорит Паскали.
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