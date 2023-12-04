Плохой знак для бизнеса: X находится на грани банкротства?

При этом и сам Маск должен выплатить несколько долгов, связанных с покупкой Twitter. Именно поэтому компания должна выплатить в этом году процентный платеж в размере 1,2 миллиарда долларов. Если компания не справится с этим процентным платежом или не сможет платить зарплаты работникам, то X действительно может оказаться перед банкротством. Но это экстремальный сценарий, которого Маск, безусловно, хочет избежать.

Правда, у Маска есть несколько опций. Он может вкладывать в предприятие больше своих денег, но делать этого он не хочет. Он также может договориться с банками о меньшем процентном платеже, например, задержать срок платежа. Однако, если это не удастся и банки не вернут свои деньги, то банкротство может стать единственной опцией, и тогда Маску волей-неволей придется покинуть Х.

Такой поворот стал бы также очень неприятным поворотом для деловой репутации Маска, а также повлиял бы на его возможности занять деньги в будущем.

Впрочем, эксперты отмечают, что банкротство Х - маловероятный сценарий, поскольку компания слишком велика, чтобы позволить ей просто затонуть. Очень вероятно, что кредиторы выдвинут своего кандидата на руководство предприятием, который и осуществит все необходимые процедуры, чтобы предприятие могло продолжить свою деятельность.

Что дальше делать Маску?