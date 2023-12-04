Восемь городов Латвии до конца года приобретут 39 эко-автобусов

Министерство отмечает, что до сих пор восемь городов приобрели 106 экологически чистых автобусов при поддержке Фонда сплочения Европейского союза на общую сумму 44,9 млн евро.

Почти каждый второй автобус, приобретенный в рамках этих проектов, является электрическим.

Реализация проектов из фондов ЕС в Валмиере и Екабпилсе приведет к полному обновлению автобусного парка, в то время как в других городах автобусный парк будет обновлен частично. Новые транспортные средства работают на электричестве, сжатом природном газе и двойной системе дизель-электрических двигателей.

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