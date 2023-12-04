Спецрейсы для Кариньша: коалиция не ждет отставки министра

Госконтроль в свою очередь оценит состоявшиеся ранее спецрейсы и даст свое заключение, сказала премьер-министр.

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева ("Прогрессивные") сообщила, что "Прогрессивные" подняли этот вопрос на сегодняшнем заседании коалиции, и была достигнута договоренность о разработке общих критериев использования специальных рейсов в работе нынешнего и будущих правительств.

По ее словам, должны быть установлены критерии, согласно которым специальные рейсы должны использоваться только в особых случаях, а обществу должен быть обеспечен доступ к этой информации.

Ненашева повторила слова Силини о том, что в случае с Кариньшем речь идет о его деятельности в качестве главы правительства, а теперь он больше не занимает эту должность.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) также заявил, что Кариньш утвержден в нынешнем правительстве в качестве министра иностранных дел, а оценку проделанной работе дадут соответствующие учреждения.

Должны быть установлены критерии, "как жить дальше" или в каких случаях разрешать специальные рейсы в будущем, отметил Валайнис. Кроме того, после каждой такой поездки общественности должна быть предоставлена информация о том, почему нужен был спецрейс и сколько людей им воспользовались.

Как сообщалось, по данным Госканцелярии, в период премьерства Кариньша на спецрейсы в связи с его зарубежными визитами было потрачено с 2021 по сентябрь 2023 года 613 830 евро из государственного бюджета.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!