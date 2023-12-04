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Спецрейсы для Кариньша: коалиция не ждет отставки министра

rus.tvnet.lv/LETA
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Экс-премьер, министр иностранных дел Кришьянис Кариньш
Экс-премьер, министр иностранных дел Кришьянис Кариньш Фото: Ieva Leiniša / LETA

Партии коалиции не ожидают отставки Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") с поста министра иностранных дел в связи с использованием специальных рейсов, так как он использовал эти рейсы еще в бытность премьер-министром, а теперь ушел с этого поста.

В то же время партии ожидают, что Государственная канцелярия разработает четкий регламент о том, когда целесообразно использовать специальные рейсы.

Отвечая на вопрос о том, как она оценивает требование оппозиции отправить Кариньша в отставку, Эвика Силиня заявила, что Кариньш уже ушел в отставку с должности премьер-министра, а использование специальных авиарейсов имело место во время его премьерства.

"В определенной степени его политическая ответственность в этом вопросе также ушла вместе с его отставкой [с поста премьер-министра] в предыдущем правительстве", - сказала премьер-министр.

Силиня добавила, что в ответ на ее призыв Кариньш объяснил ситуацию. По словам премьера, Кариньш должен в доступной форме объяснить, каков график работы премьер-министра, например, что заседания Евросовета по сложным вопросам могут продолжаться с четверга до выходных и заканчиваться ночью.

Силиня также попросила Госканцелярию разработать четкие правовые рамки, когда члены правительства могут и не могут пользоваться специальными рейсами. В настоящее время использование средств ЕС для участия в заседаниях Совета ЕС достаточно четко определено, но необходима ясность и в отношении средств государственного бюджета.

Госконтроль в свою очередь оценит состоявшиеся ранее спецрейсы и даст свое заключение, сказала премьер-министр.

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева ("Прогрессивные") сообщила, что "Прогрессивные" подняли этот вопрос на сегодняшнем заседании коалиции, и была достигнута договоренность о разработке общих критериев использования специальных рейсов в работе нынешнего и будущих правительств.

По ее словам, должны быть установлены критерии, согласно которым специальные рейсы должны использоваться только в особых случаях, а обществу должен быть обеспечен доступ к этой информации.

Ненашева повторила слова Силини о том, что в случае с Кариньшем речь идет о его деятельности в качестве главы правительства, а теперь он больше не занимает эту должность.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) также заявил, что Кариньш утвержден в нынешнем правительстве в качестве министра иностранных дел, а оценку проделанной работе дадут соответствующие учреждения.

Должны быть установлены критерии, "как жить дальше" или в каких случаях разрешать специальные рейсы в будущем, отметил Валайнис. Кроме того, после каждой такой поездки общественности должна быть предоставлена информация о том, почему нужен был спецрейс и сколько людей им воспользовались.

Как сообщалось, по данным Госканцелярии, в период премьерства Кариньша на спецрейсы в связи с его зарубежными визитами было потрачено с 2021 по сентябрь 2023 года 613 830 евро из государственного бюджета.

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