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Видео ⟩ "Сами столкнутся со свинством". Путин вновь пригрозил Латвии за "притеснение русскоязычных"

rus.tvnet.lv
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Антипутинский плакат напротив Посольства РФ в Риге
Антипутинский плакат напротив Посольства РФ в Риге Фото: Sintija Zandersone/LETA

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, пригрозил латвийским властям "свинством", если они продолжат проводить "такую ​​политику", сообщает подконтрольное Кремлю информационное агентство "РИА Новости".

Под "такой политикой" Путин имеет в виду "русофобию", которая, по его мнению, присутствует в Латвии, что является классической кремлевской пропагандой.

"Я не думаю, что счастье придет к тем, кто практикует такую ​​политику. Ну, я не знаю, сколько сейчас, но, по моему мнению, 40% населения Латвии были русскоязычными. Скорее всего, это и сейчас немаленькое число", - рассуждает Путин.

"Если они будут проводить такую ​​политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны", - добавил он.

Путин регулярно использует "притеснение русскоязычных" как предлог для агрессии.

Ранее президент РФ неоднократно говорил о якобы "репрессиях против русскоязычных в Украине", чтобы оправдать вторжение. Путин также регулярно говорит о подобной "политике" в странах Балтии, в чем некоторые страны ЕС видят угрозу и возможную подготовку к нападению на НАТО.

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