Видео ⟩ "Сами столкнутся со свинством". Путин вновь пригрозил Латвии за "притеснение русскоязычных"

Под "такой политикой" Путин имеет в виду "русофобию", которая, по его мнению, присутствует в Латвии, что является классической кремлевской пропагандой.

"Я не думаю, что счастье придет к тем, кто практикует такую ​​политику. Ну, я не знаю, сколько сейчас, но, по моему мнению, 40% населения Латвии были русскоязычными. Скорее всего, это и сейчас немаленькое число", - рассуждает Путин.

"Если они будут проводить такую ​​политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны", - добавил он.

Putin threatening Latvia that they will be treated "with the same dirt-like attitude".



Context: Around 3,500 Russian citizens in Latvia received letters from the migration authority asking them to leave the country. The government body said on September 21 that they were people… pic.twitter.com/dmpOFi5idU — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 4, 2023

Путин регулярно использует "притеснение русскоязычных" как предлог для агрессии.

Ранее президент РФ неоднократно говорил о якобы "репрессиях против русскоязычных в Украине", чтобы оправдать вторжение. Путин также регулярно говорит о подобной "политике" в странах Балтии, в чем некоторые страны ЕС видят угрозу и возможную подготовку к нападению на НАТО.

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