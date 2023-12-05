В следующем году Латвия получит 221 000 доз вакцины от Covid-19

Он напомнил, что ни Латвия, ни Европейский союз (ЕС) в целом не могут полностью отказаться от договора, так как договор о закупке вакцин был заключен ЕС в целом, и Латвия имеет право на долю закупленных вакцин. Однако есть и хорошие новости: по имеющимся данным, Еврокомиссии удалось вдвое сократить закупку вакцин - с 1,6 миллиона до 800 000 доз. В результате Латвия больше не должна оплачивать весь объем, который был зарезервирован ранее, и смогла сэкономить деньги, подчеркнул министр.

Он добавил, что Латвия продолжит получать вакцины по схеме закупок в течение следующих трех лет.

С учетом низкого спроса на вакцины страны ЕС предлагают вакцины другим странам. Министр сообщил, что сейчас Эстония обратилась к Латвии с просьбой предоставить вакцины от Covid-19. Латвия может передать Эстонии до 40 000 доз вакцины Pfizer.

Абу Мери заявил, что он точно не поддерживает обязательную вакцинацию, как это было во время пандемии Covid-19, но призывает людей из групп риска и пожилых делать прививки.

"Конечно, это не обязательно, но мы видим, что в последнее время все больше пациентов поступают в больницы с гриппом и Covid-19. К сожалению, есть и летальные случаи. Сейчас речь идет не о пандемии, а о сезонных вирусах, но вакцинация против гриппа проводится уже много лет, а теперь к этому добавился и Covid-19", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о том, станет ли вакцина от Covid-19 платной, Абу Мери сказал, что это не планируется. Более того, если вакцина от Covid-19 будет платной, то, по мнению министра, еще больше людей предпочтут отказаться от вакцинации.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!