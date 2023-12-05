Младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро умерла в Майами

Младшая сестра бывших лидеров Кубы Фиделя и Рауля Кастро Хуанита умерла в возрасте 90 лет в Майами. Хуанита Кастро с середины 60-х годов жила в США, где боролась за свержение своих братьев и смену кубинского режима.
«Сегодня скончалась Хуанита Кастро, исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы, которую она так любила», — написала в Instagram Мария Антоньета Коллинз, соавтор автобиографии Кастро.
Хуанита Кастро покинула Кубу в 1964 году, через год после смерти матери, из-за разногласий с братьями после Кубинской революции 1959 года. Она поселилась в Майами, где до 2007 года руководила работой аптеки.
Хуанита Кастро активно помогала противникам кубинского режима и даже сотрудничала с ЦРУ.
Как она сама рассказала в своих мемуарах, она разочаровалась в братьях из-за того, что те, по ее словам, предали демократические принципы, а также из-за убийств их политических противников.
После революции она помогала и прятала кубинских диссидентов до 1964 года, после чего в конце концов сама покинула остров.
В своих мемуарах под заголовком: «Фидель и Рауль, мои братья, секретная история», Кастро утверждает, что она была завербована ЦРУ в Гаване через два года после революции 1959 года, приведшей к власти Фиделя.
Под кодовым именем Донна она три года занималась сбором секретной информации для США в попытках свергнуть кубинское правительство.
Хуанита Кастро писала в мемуарах, что ей было непросто найти свое место в эмигрантском сообществе в США и совмещать две роли - сестры Фиделя и Рауля и противницы режима в изгнании.
«Вне всякого сомнения мне было сложнее, чем многим другим уехавшим. Мало кто понимает парадокс моей жизни, — писала она. — «Для тех, кто на Кубе, я дезертир, потому что я уехала и осудила действующий режим. А для многих в Майами я - «персона нон грата», потому что я сестра Фиделя и Рауля».
Ее старший брат Фидель умер в возрасте 90 лет в 2016 году в Гаване. На похороны Хуанита не поехала.
Раулю Кастро сейчас 92 года, он продолжает жить на Кубе.
60 лет с Кастро
Лидер Кубинской революции, команданте, как называли его сподвижники, Фидель Кастро правил Кубой почти пятьдесят лет, а в 2008 году он передал полномочия Раулю, однако фактически отошел от дел еще за два года до этого.
В 2018 году Рауль Кастро покинул должности главы государства и правительства, оставшись на посту лидера Коммунистической партии Кубы и главнокомандующего.
А в 2021 году объявил и об уходе с поста первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы.
Это означало, что впервые за 60 лет на руководящих постах на Кубе не будет представителей семьи Кастро.
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