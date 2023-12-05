Младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро умерла в Майами

Хуанита Кастро писала в мемуарах, что ей было непросто найти свое место в эмигрантском сообществе в США и совмещать две роли - сестры Фиделя и Рауля и противницы режима в изгнании.

«Вне всякого сомнения мне было сложнее, чем многим другим уехавшим. Мало кто понимает парадокс моей жизни, — писала она. — «Для тех, кто на Кубе, я дезертир, потому что я уехала и осудила действующий режим. А для многих в Майами я - «персона нон грата», потому что я сестра Фиделя и Рауля».

Ее старший брат Фидель умер в возрасте 90 лет в 2016 году в Гаване. На похороны Хуанита не поехала.

Раулю Кастро сейчас 92 года, он продолжает жить на Кубе.

60 лет с Кастро

Фидель и Рауль Кастро в 1996 году Фото: Reuters

Лидер Кубинской революции, команданте, как называли его сподвижники, Фидель Кастро правил Кубой почти пятьдесят лет, а в 2008 году он передал полномочия Раулю, однако фактически отошел от дел еще за два года до этого.

В 2018 году Рауль Кастро покинул должности главы государства и правительства, оставшись на посту лидера Коммунистической партии Кубы и главнокомандующего.

А в 2021 году объявил и об уходе с поста первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы.

Это означало, что впервые за 60 лет на руководящих постах на Кубе не будет представителей семьи Кастро.

Фото: BBC

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Фото: BBC