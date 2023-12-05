Заболеваемость Covid-19 растет: чего ждать дальше? Комментарий эксперта Думписа

В больнице Страдиня много пациентов с ковидом, и они не были привиты ни от гриппа, ни от Covid-19.

Думпис напомнил, что противоковидная вакцина не защищает от заболевания, а предохраняет от его тяжелого течения и сокращает продолжительность болезни.

Хотя Covid-19 уже не так опасен, как во время недавней пандемии, осложнения гораздо более выражены у тех людей, которые вообще не были привиты от него.

Если раньше самым опасным осложнением Covid-19 была пневмония, то сейчас это инфаркт или инсульт, причем эти серьезные заболевания не всегда возникают в тот момент, когда у больного поднимается температура, зачастую это происходит через неделю после перенесенного заболевания.

Особенно это касается пожилых людей.

Думпис сообщил, что Covid-19 также вызывает обострение деменции, пневмонию тоже выявляют, но гораздо реже, чем во время первых вспышек заболевания.

"Данные мониторинга сточных вод показывают, что заболеваемость Covid-19, вероятно, скоро начнет постепенно снижаться.

Но потом будет вспышка гриппа и, вероятно, еще одна волна Covid-19.

Надеюсь, в этом году две волны не совпадут, как в прошлом году на Рождество. Даже сейчас можно сделать прививку и от гриппа, и от Covid-19", - напоминает Думпис.

Глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадска заявила на состоявшемся в ноябре заседании, что необходимо активнее информировать общественность о том, что вакцины против гриппа и Covid-19 можно получать не только вместе, но и по отдельности, если человек по каким-то причинам не хочет получать обе вакцины.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в этом осенне-зимнем сезоне от гриппа привились более 90 тысяч человек, а от Covid-19 - всего 22 тысячи.

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