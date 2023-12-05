Фото и видео ⟩ В Риге с рельсов сошел трамвай: пострадали два пассажира

Напомним, этим утром в Риге трамвай 1-го маршрута курсировал по укороченному маршруту Иманта - 45-я средняя школа.

По словам Барташевичи-Фелдмане, последний вагон трамвая сошел с рельсов и зацепил столб контактной сети.

Причины происшествия будут выяснены в рамках расследования. В Госполиции агентство LETA узнало, что происшествие было зарегистрировано в 7:40 на улице Ропажу.

В результате происшествия пострадали два человека, один из которых был доставлен в медучреждение.

В 10:30 движение трамваев на этом маршруте было восстановлено.

Kad @RigasDome nav naudas, lai savākt sniegu, kad @Rigassatiksme_ stāvvietu uzņēmums nevar iegādāties pakalpojumu vai sniega tīrītājus, tad rezultātā cieš cilvēki un manta. Mana bērna priekšā cieta divas sievietes. pic.twitter.com/XCA7qfpnPp — Raivis Purins (@Raivis_Purins) December 5, 2023

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