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Фото и видео ⟩ В Риге с рельсов сошел трамвай: пострадали два пассажира

rus.tvnet.lv
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Фото: Raivis Puriņš

Утром во вторник с рельсов сошел вагон трамвая 1-го маршрута, в результате чего пострадали два пассажира. Rīgas satiksme расследует этот случай, сообщила агентству LETA представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане. 

Напомним, этим утром в Риге трамвай 1-го маршрута курсировал по укороченному маршруту Иманта - 45-я средняя школа.

По словам Барташевичи-Фелдмане, последний вагон трамвая сошел с рельсов и зацепил столб контактной сети.

Причины происшествия будут выяснены в рамках расследования. В Госполиции агентство LETA узнало, что происшествие было зарегистрировано в 7:40 на улице Ропажу.

В результате происшествия пострадали два человека, один из которых был доставлен в медучреждение.

В 10:30 движение трамваев на этом маршруте было восстановлено.

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