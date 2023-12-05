"Полиция - не исключение!" В соцсетях критикуют стражей порядка за заснеженную машину

На фотографии, опубликованной в социальных сетях Sadursme, которая собирает информацию от очевидцев, изображен сильно заснеженный автомобиль Госполиции.

На пост отреагировали и стражи порядка: "Спасибо за информацию, сложившуюся ситуацию проясним. Отмечаем, что снег с машин нужно чистить, и полиция - не исключение".

По закону - если водитель в столице Латвии принимает участие в дорожном движении на автомобиле, превратившемся чуть ли не в сугроб, ему может грозить штраф до 350 евро.

Муниципальная полиция поясняет, что езда с сугробом на крыше, угрожающим другим участникам движения, опасна и водитель может быть за это наказан.

Как уже сообщалось ранее, владельцам машин стоит помнить, что снег нужно чистить и вокруг заснеженного автомобиля, так как иначе можно получить большой штраф.

Сейчас по краям столичных улиц стоит много автомобилей, которые не двигались уже долгое время с тех пор, как выпало много снега. В результате вокруг них возникли барьеры из толстого слоя снега и льда, которые не только осложняют выезд машины из ловушки в ближайшем будущем, но и угрожают безопасности другого транспорта и пешеходов.

Мало кто знает, но в пункте 11 обязательных правил содержания территории города Риги четко указано, что владельцы и держатели автомобилей обязаны убирать снег вокруг своих машин, чтобы он не мешал проезду. Невыполнение этого требования может повлечь за собой штраф в размере до 70 штрафных единиц, или 350 евро.

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