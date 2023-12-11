Благотворительная акция RUS TVNET "Чувствуй сердцем" - призываем поддержать Латвийское общество слепых

Мрачные помещения с еще советским ремонтом, обшарпанные стены, трещины на потолке, стертая плитка на полу, дыры, которые прогрызли крысы... Мы стоим в фойе клуба "Страздумуйжа" - главного центра культурной жизни в Риге для людей с нарушениями зрения.
Этим рассказом RUS TVNET начинает благотворительную акцию "Чувствуй сердцем" - мы призываем вас, дорогие читатели, поддержать Латвийское общество слепых.
Свернув со столичной шумной улицы Юглас, мы оказываемся на лесной дороге, которая ведет в поселок Страздумуйжа. Эта улица называется Брайла, и это вовсе не случайное название, а отсылка к шрифту Брайля - рельефно-точечному тактильному шрифту, предназначенному для письма и чтения незрячими и слабовидящими людьми.
На берегу озера Юглас среди заснеженных высоких сосен расположились постройки и парк исторической усадьбы Страздумуйжа. У этого места богатая история. Первые упоминания о нем появились еще в XVI веке. А два века спустя на территории усадьбы были построены новые здания, которые сохранились до сих пор.
Сейчас усадебные постройки использует Латвийское общество слепых - крупнейшая и старейшая общественная благотворительная организация, которая объединяет и представляет интересы людей с нарушениями зрения 1-й, 2-й и 3-й группы инвалидности в Латвии.
В многоэтажках, построенных на территории усадьбы уже в XX веке, проживает несколько сотен людей, часть из которых - незрячие.
Несмотря на то, что здесь несколько зданий, в глаза сразу бросается одно из них - утепленный дом на улице Брайла, 4. Это клуб "Страздумуйжа"- главный центр культурной жизни Риги для людей с нарушениями зрения. Клуб работает с 1963 года.