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Благотворительная акция RUS TVNET "Чувствуй сердцем" - призываем поддержать Латвийское общество слепых

RUS TVNET запускает благотворительную акцию "Чувствуй сердцем". Призываем помочь незрячим и слабовидящим людям Латвии. Фото: Rus TVNET
Елена Фещенко (Савейко) rus.tvnet.lv
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Мрачные помещения с еще советским ремонтом, обшарпанные стены, трещины на потолке, стертая плитка на полу, дыры, которые прогрызли крысы... Мы стоим в фойе клуба "Страздумуйжа" - главного центра культурной жизни в Риге для людей с нарушениями зрения.

Этим рассказом RUS TVNET начинает благотворительную акцию "Чувствуй сердцем" - мы призываем вас, дорогие читатели, поддержать Латвийское общество слепых.

Свернув со столичной шумной улицы Юглас, мы оказываемся на лесной дороге, которая ведет в поселок Страздумуйжа. Эта улица называется Брайла, и это вовсе не случайное название, а отсылка к шрифту Брайля - рельефно-точечному тактильному шрифту, предназначенному для письма и чтения незрячими и слабовидящими людьми.

На берегу озера Юглас среди заснеженных высоких сосен расположились постройки и парк исторической усадьбы Страздумуйжа. У этого места богатая история. Первые упоминания о нем появились еще в XVI веке. А два века спустя на территории усадьбы были построены новые здания, которые сохранились до сих пор.

Сейчас усадебные постройки использует Латвийское общество слепых - крупнейшая и старейшая общественная благотворительная организация, которая объединяет и представляет интересы людей с нарушениями зрения 1-й, 2-й и 3-й группы инвалидности в Латвии.

В многоэтажках, построенных на территории усадьбы уже в XX веке, проживает несколько сотен людей, часть из которых - незрячие. 

Несмотря на то, что здесь несколько зданий, в глаза сразу бросается одно из них - утепленный дом на улице Брайла, 4. Это клуб "Страздумуйжа"- главный центр культурной жизни Риги для людей с нарушениями зрения. Клуб работает с 1963 года.

Клуб "Страздумуйжа" - главный центр культурной жизни Риги для людей с нарушениями зрения
Клуб "Страздумуйжа" - главный центр культурной жизни Риги для людей с нарушениями зрения Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

Здесь регулярно проходят концерты вокальных ансамблей, хоров, духовых оркестров и танцевальных коллективов, а также поэтические и театральные представления для незрячих.

Снаружи здание выглядит неплохо - реновированный молочно-каштановый фасад с коричневыми пластиковыми окнами и отремонтированной крышей. Фасад дома отремонтировали пару лет назад в рамках проекта по повышению энергоэффективности Европейского фонда регионального развития.

"Это просто красивая обертка", - говорит руководитель проектов Латвийского общества слепых Сандра Шмалиня, приглашая нас внутрь дома.

Руководитель проектов Латвийского общества слепых Сандра Шмалиня
Руководитель проектов Латвийского общества слепых Сандра Шмалиня Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

То, что мы видим внутри - шокирует.

Интерьер здания мог бы стать музеем советской эстетики - потертые деревянные шкафчики, едко-коричневая плитка, бежевые стены с белыми потолками, провода, которые проведены прямо на стене.

Единственное свидетельство нашего времени в этом здании - пластиковые окна, современные батареи и новые розетки в некоторых местах, которые также были установлены во время реновации здания.

По словам сотрудников, общество также смогло собрать некоторые средства для закупки сантехники и новой плитки, но денег на их установку и сам ремонт нет.

Дыра, прогрызенная крысами в клубе "Страздумуйжа"
Дыра, прогрызенная крысами в клубе "Страздумуйжа" Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET
Фойе клуба "Страздумуйжа"
Фойе клуба "Страздумуйжа" Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

"Все помещения клуба не ремонтировались с тех пор, как здание было построено. Около 60 лет", - говорит пожилой мужчина в очках со связкой ключей в руках.

Это Вилис, управляющий клубом. У него инвалидность первой группы - по зрению.

Вилис, управляющий клубом "Страздумуйжа"
Вилис, управляющий клубом "Страздумуйжа" Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

"Первое, на что хочу обратить внимание - это, конечно, туалеты. Они у нас в очень печальном состоянии. Эти туалеты с советского времени так и стоят", - рассказывает Шмалиня. 

Туалеты в клубе "Страздумуйжа"
Туалеты в клубе "Страздумуйжа" Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

Мы проходим дальше и попадаем в актовый зал - самое посещаемое помещение в здании. 

"Конечно, зал нужно обязательно обновить. Здесь постоянно происходят концерты, сюда приходят люди все время", - говорит Шмалиня.

Актовый зал представляет собой просторное помещение с небольшой сценой. На полу паркет уложен классической "елочкой", деревянные стулья с мягкой бордовой обивкой в относительно приличном состоянии, а вот со сценой все печально. 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Деревянные ступеньки, ведущие к ней, - обшарпанные, местами с большими трещинами. Покрашенный когда-то в бордовый цвет пол на сцене протерт чуть ли не до белых пятен.

Этот мрачный интерьер добивают белые выпуклые линии и крестики на полу. Так незрячие артисты понимают, где начинается и заканчивается сцена.

Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

"Когда-то тут собирались делать ремонт, начали обдирать стены на сцене, но так ничего не закончили, поэтому мы просто закрыли их белыми занавесками", - говорит Вилис. 

В клубе "Страздумуйжа" сейчас работают восемь творческих коллективов - танцевальный клуб Strazdi, вокально-инструментальный ансамбль Epsilons, смешанный хор Jolanta, молодежный вокальный ансамбль Pavasara Brīnumputni, женский вокальный ансамбль Rudens Roze, мужской вокальный ансамбль Senozols, Театр драмы и поэзии Страздумуйжи, духовой оркестр Страздумуйжи. 

Галерея: Творческие коллективы клуба "Страздумуйжа"

За сценой находится проход за кулисы. По темному коридору Вилис ведет нас к Маленькому залу. Пожилой мужчина теребит связку ключей в руках в поисках нужного. Дверь открывается, и мы видим небольшую просторную комнату с большим старым покрашенным шкафом и стульями по бокам. 

"Здесь на полу тоже есть линии для незрячих, чтобы они понимали, как далеко могут отходить назад. Пол вы сами видите какой, нам установили плиты OSB на пол, и все так и осталось. Танцоры прямо здесь и занимаются, также тут проходят спортивные занятия минимум два раза в неделю. Ужасный пол, мы даже почистить его не можем. Вот недавно новые коврики привезли, чтобы люди могли заниматься на полу", - говорит Вилис, указывая на темно-синие свернутые спортивные коврики. 

Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

Дальше управляющий клубом провожает нас в вокальный класс.

Небольшое помещение заполнено музыкальными инструментами и микрофонами. На стене в классе я замечаю пожелтевший советский приемник "Маяк-202".

Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

"Технику нам тоже надо бы обновить, но это уже другая история. Ремонт важнее", - говорит Вилис.

Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

"Здесь можно советские фильмы снимать. Где еще вы найдете настолько реалистичную атмосферу?" - шутит Сандра Шмалиня. 

Напротив класса находится небольшая кухня. Грязный холодильник "Апшерон-М", стеклянные бокалы с позолоченной каймой, сине-белая потрескавшаяся плитка на стенах, старая маленькая духовка, ржавая раковина, потертый коричневый пол, деревянная полка под раковиной, и даже чайник остался здесь с прошлого века.

Но кухней пользуются - об этом свидетельствуют губки на умывальнике и пара новых кружек на полочке для посуды.

Кухня на втором этаже клуба "Страздумуйжа"
Кухня на втором этаже клуба "Страздумуйжа" Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

На лестничной клетке мое внимание привлекает большой электрический ящик на стене с надписью на русском языке "Под напряжением. Опасно для жизни". Еще один образец старой эпохи. 

Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

Помещениями на втором этаже пользуются только участники клуба, остальные сюда не заходят, поэтому ремонт этих помещений не в приоритете.

Здание клуба, как и другая недвижимость, находится в управлении Латвийского общества слепых, которое несет ответственность за него и обязано его обслуживать. Проблема в том, что ремонт требует значительных вложений, которых у общества просто нет.

Основной доход общество получает от пожертвований и недвижимости. 

"Мы получаем минимальное финансирование от Рижской думы, его даже на все коммунальные не хватает. Также мы не можем сдавать это здание в аренду из-за европейского проекта. Получается, что у нас нет средств благоустроить это и другие наши здания", - говорит Сандра Шмалиня. 

В 2020 году Латвийское общество слепых заключило договор с Европейским фондом регионального развития, в рамках которого здание было утеплено. До 2025 года общество не может сдавать в аренду эти помещения.

Общество подчеркивает, что ремонт клуба - приоритет для них, хотя это далеко не единственное здание, которое нужно обновить. 

"Это наш центр культуры. Люди с нарушениями зрения могут сюда приходить, петь, танцевать, выступать и участвовать в коллективах. У нас постоянно проходят концерты, на все праздники. Они не могут видеть, но могут слышать.  Это важно для них", - говорит Шмалиня. 

Этой публикацией RUS TVNET начинает благотворительную акцию "Чувствуй сердцем" в поддержку Латвийского общества слепых.

Призываем вас, дорогие читатели, сделать пожертвование обществу - целенаправленно для ремонта клуба "Страздумуйжа".

Реквизиты:

  • Банк: SEB Banka
  • Номер счета: LV44UNLA0055003378593
  • SWIFT: UNLALV2X
  • Получатель (saņēmējs): Latvijas Neredzīgo biedrība
  • Регистрационный номер (reģistrācijas nr.): 40008004000
  • Цель (mērķis): STRAZDUMUIŽAS KLUBA REMONTAM

Галерея: Здание клуба "Страздумуйжа"

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