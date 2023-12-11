Благотворительная акция RUS TVNET "Чувствуй сердцем" - призываем поддержать Латвийское общество слепых

"Здесь на полу тоже есть линии для незрячих, чтобы они понимали, как далеко могут отходить назад. Пол вы сами видите какой, нам установили плиты OSB на пол, и все так и осталось. Танцоры прямо здесь и занимаются, также тут проходят спортивные занятия минимум два раза в неделю. Ужасный пол, мы даже почистить его не можем. Вот недавно новые коврики привезли, чтобы люди могли заниматься на полу", - говорит Вилис, указывая на темно-синие свернутые спортивные коврики.

Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

Дальше управляющий клубом провожает нас в вокальный класс.

Небольшое помещение заполнено музыкальными инструментами и микрофонами. На стене в классе я замечаю пожелтевший советский приемник "Маяк-202".

Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

"Технику нам тоже надо бы обновить, но это уже другая история. Ремонт важнее", - говорит Вилис.

Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

"Здесь можно советские фильмы снимать. Где еще вы найдете настолько реалистичную атмосферу?" - шутит Сандра Шмалиня.

Напротив класса находится небольшая кухня. Грязный холодильник "Апшерон-М", стеклянные бокалы с позолоченной каймой, сине-белая потрескавшаяся плитка на стенах, старая маленькая духовка, ржавая раковина, потертый коричневый пол, деревянная полка под раковиной, и даже чайник остался здесь с прошлого века.

Но кухней пользуются - об этом свидетельствуют губки на умывальнике и пара новых кружек на полочке для посуды.

Кухня на втором этаже клуба "Страздумуйжа" Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET