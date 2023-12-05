Армении удалось найти нового союзника вместо России

В нем говорится, что Парижу необходимо оперативно реагировать на просьбы властей Армении, которые связаны с "необходимостью пополнить средства артиллерии".

В октябре 2023 года Франция пообещала Армении "ряд вооружения", в том числе и системы ПВО, чтобы Армения могла "защищать своих граждан и обеспечивать защиту своих границ".

Перед этим президента Армении Ваган Хачатурян сообщил, что стране нужные новые военные партнеры, которые должны будут заменить Россию.

"Франция выразила такое желание помочь нам, поддержать нас, чтобы укрепить нашу оборону. Наша цель - защищаться и выступать против амбиций Азербайджана, однако главная цель - жить в мире с нашим соседом", - сказал Хачатурян в интервью каналу France 2.

В мае 2023 года Армения сообщила, что поставки вооружения из России, которая ранее была главным союзником Армении, прекратились. Тогда глава МИД Армении Мнацакан Сафарян сообщил, что Ереван не получил заказанное оружие из Москвы, за которое уже было заплачено. В сентябре Армения потребовала у Москвы вернуть уплаченные за оружие деньги - около 400 миллионов долларов. Россия отказалась, сообщив, что поставки вооружения по-прежнему в силе.

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