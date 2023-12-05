Исследование: знания латвийских школьников по математике и навыки чтения ухудшились

Цикл 2022 года посвящен математике и оценивает математическую компетентность учащихся, или способность мыслить математически, формулировать, применять и интерпретировать математические знания в различных жизненных ситуациях.

Результаты показывают, что математическая компетентность латвийских школьников в исследовании 2022 года снизилась на 13 пунктов по сравнению с результатом 2018 года - в этом году средний результат учеников составил 483 пункта.

Латвийские школьники "статистически значимо выше" среднего показателя ОЭСР, составляющего 472 балла, и незначительно отличаются от учащихся в Великобритании, Польше, Австрии, Австралии, Чехии, Словении, Финляндии, Швеции и Новой Зеландии.

Самые высокие средние достижения по математике у школьников в Сингапуре - 575 баллов. Макао, Тайвань, Гонконг, Япония, Корея, Эстония и Швейцария также набрали больше 500 баллов.

Средний балл по естественным наукам у латвийских школьников - 494, что выше среднего показателя ОЭСР, составляющего 485 баллов.

Низкую успеваемость по естественным наукам показали 16,5% латвийских школьников, что ниже среднего показателя ОЭСР, составляющего 24%.

Достижения латвийских школьников по чтению соответствуют среднему показателю ОЭСР - 475 баллов. По сравнению с 2018 годом последний результат ниже на четыре пункта, в то время как в странах ОЭСР он ниже на 16 пунктов. При этом показатели латвийских школьников практически не изменились с момента проведения исследования в 2009 году. В то же время количество высокоуспевающих учеников по чтению в Латвии ниже, чем в среднем по ОЭСР - 4,2%, в то время как средний показатель по ОЭСР составляет 7,2%.

Средняя успеваемость учащихся в Латвии не отличается от показателей Италии, Австрии, Германии, Бельгии, Португалии, Норвегии, Хорватии, Испании, Франции, Израиля, Венгрии и Литвы.

Исследование проводилось в 37 странах ОЭСР и 44 странах-партнерах в 2022 году. В нем приняли участие около 690 000 15-летних подростков, представляющих около 29 миллионов своих сверстников в школах 81 страны.

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