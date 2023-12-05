Во Франции депутаты одобрили запрет на одноразовые электронные сигареты

Запрет был принят для защиты молодежи и снижения воздействия одноразовых изделий на окружающую среду.

За законопроект проголосовали 104 депутата. Никто не проголосовал против. Теперь законопроект будет отправлен в Сенат, где он, как ожидается, будет одобрен и может вступить в силу к сентябрю 2024 года.

Одноразовые электронные сигареты, которые стоят около десяти евро за штуку, представляют собой небольшие устройства с батарейным питанием, которые особенно популярны среди подростков из-за их сладкого аромата.

Хотя они не содержат табака, многие из них содержат никотин - опасное химическое вещество, вызывающее привыкание. Эти устройства не предназначены для повторной заправки или перезарядки.

Подобные меры рассматриваются в других странах мира, включая Великобританию, Ирландию и Германию. Новая Зеландия и Австралия уже ввели ограничения на продажу таких сигарет.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) три года назад ограничило продажу электронных сигарет с ароматизированными картриджами.

Но запрет, который не распространялся на одноразовые изделия, не смог остановить быстрое распространение нелицензированных одноразовых электронных сигарет, в основном из Китая.

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