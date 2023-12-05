Орбан призывает снять вопрос о членстве Украины в ЕС на предстоящем саммите

В своем письме Орбан усомнился в том, что этот пункт не вызовет дебатов во время саммита, который пройдет в Брюсселе 14 и 15 декабря.

"При всем уважении я призываю вас не предлагать Европейскому совету принимать решение по этим вопросам в декабре, поскольку очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу", - написал Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также грозит наложить вето на выделение Киеву помощи в размере 50 млрд евро.

Чтобы найти компромисс, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Орбана на встречу в Париже в конце этой неделе.

В прошлом месяце Европейская комиссия (ЕК) призвала к началу переговоров о вступлении Украины и Молдовы и Европейский союз.

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