Орбан призывает снять вопрос о членстве Украины в ЕС на предстоящем саммите

В письме, датированным 4 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал президента Евросовета Шарль Мишеля снять переговоры о вступлении Украины в ЕС с повестки предстоящего саммита.
В своем письме Орбан усомнился в том, что этот пункт не вызовет дебатов во время саммита, который пройдет в Брюсселе 14 и 15 декабря.
"При всем уважении я призываю вас не предлагать Европейскому совету принимать решение по этим вопросам в декабре, поскольку очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу", - написал Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также грозит наложить вето на выделение Киеву помощи в размере 50 млрд евро.
Чтобы найти компромисс, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Орбана на встречу в Париже в конце этой неделе.
В прошлом месяце Европейская комиссия (ЕК) призвала к началу переговоров о вступлении Украины и Молдовы и Европейский союз.
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